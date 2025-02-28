АВТОВАЗ раскрыл интерьер новой LADA Iskra: первые официальные фотографии

АВТОВАЗ уже давно рассекретил экстерьер LADA Iskra, теперь же пришло время показать ее интерьер. Если сравнить новые фотографии — те, что российский автогигант опубликовал сегодня — со старыми снимками, сделанными во время первой публичной презентации модели на ПМЭФ-2024, то можно заметить, что никаких кардинальных изменений с тех пор в салоне не произошло.

Да, интерьер товарной LADA Iskra в точности повторяет салон предсерийной модели, представленной прошлым летом в Санкт-Петербурге. Единственное несущественное отличие — маленькая «крутилка» на планшете мультимейдиного комплекса. У выставочного экземпляра ее не было — лишь пять подсвеченных сенсорных клавиш. Кроме того, несколько дополнительных кнопок появилось на руле. Впрочем, это можно объяснить разницей в комплектациях.

Представители АВТОВАЗа подчеркивают, что материалы отделки салона обладают повышенной износостойкостью, а рулевое колесо имеет широкий диапазон регулировок и по наклону, и по вылету. У сидений «Искры» «анатомический» профиль — в зависимости от исполнения они могут быть оформлены в черно-серых тонах как на снимках или с контрастной декоративной строчкой и яркими вставками. Помимо прочего, волжане обещают высокий акустический комфорт.

Остается лишь добавить, что серийное производство LADA Iskra начнется в апреле, а в продажу новый «бюджетник», который разместится в продуктовой линейке между Granta и Vesta, должен поступить в мае. Подробного описания комплектаций, равно как и цен, пока нет. Их обещают раскрыть ближе к запуску. По предварительным данным, диапазон прайсов на новинку составит 1,2-1,6 млн рублей.