LADA Iskra: грядущее фиаско или сумасшедший успех

Как бы то ни было, но отечественный автогигант, назло всем злым языкам, в последние, очень сложные для страны годы демонстрирует, как минимум, способность вполне успешно противостоять всем вызовам времени, а как максимум — не менее успешно развиваться. Да, проблем у тольяттинцев хватает и вряд ли, даже достигнув, по словам его главы Максима Соколова, технологического суверенитета, предприятие можно назвать лидером мирового автопрома. Тем не менее, в минувшем году тут не только собрали более 500 000 машин, как и планировали, но и выпустили на рынок новую модель — LADA Aura, и даже поставили на конвейер следующую — LADA Iskra, которая вот-вот появится у дилеров марки. Но вот ждет ли ее коммерческий успех, выяснил портал «АвтоВзгляд».

А в этом, честно говоря, есть определенные сомнения. Ведь, например, упомянутая выше «Аура» особым спросом, даже несмотря на мощный административный ресурс, вовсю задействованный для ее продвижения, у массового потребителя не пользуется. И государственным учреждениям, и коммерческим предприятиям, и простым гражданам куда понятнее, в том числе и по финансовым соображениям, «Веста». И любопытно, что та модель может встать на пути и грядущей «Искры».

Впрочем, палки в колеса последней способны вставить и LADA Granta, которая еще несколько лет планируют продавать параллельно с Iskra, и реанимированный LADA Largus, на который в Тольятти также делают серьезную ставку. Специалисты давно называют сложившуюся ситуацию «внутренним каннибализмом», так что будет очень интересно посмотреть, съест ли АВТОВАЗ сам себя или все же найдет достойный выход из всей этой истории.

А если и найдет, то сможет ли уже широко разрекламированное авто на равных тягаться с китайскими и даже отечественными конкурентами, которых, в принципе, достаточно? Это и Changan Alsvin, и Geely Emgrand, и Kaiyi E5, и Livan X3 Pro, и «Москвич 3», и Solaris HS... Да, и с ними не все однозначно, но тем не менее. Особенно если учесть, что и сама LADA Iskra не без греха.

Слушайте Еще один «бюджетник»: все, что нужно знать о новейшей LADA Iskra на Яндекс Музыке

Да, за нее говорит и переосмысленный Х-образный дизайн, и оставшаяся от сбежавших французов платформа, серьезно нами доработанная, и ряд других «фишек», которые в том числе, должны привлечь к машине новую — молодежную — аудиторию. Но и недостатков, скажем уж честно, у авто хватает. Плюс (то есть — минус) так до сих пор и не сформулированная производителем ценовая политика, хотя продажи «Искры» должны начаться уже весной.

Впрочем, более подробно и об истории создания модели, и о ее достоинствах и недостатках, и присутствующих в продаже аналогах вы можете узнать из очередного выпуска подкаста портала «АвтоВзгляд», который найдете здесь.