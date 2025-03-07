Популярный в России Ford Focus снимают с производства

Компания Ford решила сосредоточиться на производстве и реализации востребованных автомобилей, то есть кроссоверов, а также «культовых» — Bronco, Mustang и Raptor. Тем же моделям, что не относятся ни к одной, ни ко второй категории, приходится с рынком прощаться. И следующий в очереди — некогда популярный в России Focus.

Как передают зарубежные СМИ, производство Ford Focus на немецком заводе марки в Зарлуи прекратится уже в ноябре этого года. Тогда же европейские дилеры перестанут принимать заказы на автомобили. При этом модели-преемника у «Фокуса» не будет, о чем сообщил журналистам генеральный директор Ford Джим Фарли. Напомним, ранее жертвами смены курса также пали Mondeo и Fiesta.

Стоит отметить, что пока речь идет о прекращении производства Ford Focus именно в Европе. В Китае, где эта модель тоже выпускается и продается, она продолжит свое существование. По крайней мере, едва ли она покинет «поднебесный» рынок в ближайшие годы.

История Ford Focus началась в 1998 году, когда на конвейер встала модель первого поколения. В 2002-м автомобили локализовали и в России — на заводе компании во Всеволожске. Последнюю машину этого семейства выпустили в Ленинградской области летом 2019-го.

Добавим, что несмотря на то, что Ford Focus давно исчез из дилерских шоу-румов, эта модель по-прежнему пользуется высоким спросом в нашей стране. Только теперь — на вторичном рынке. Скажем, в 2023-м в пользу подержанных «Фокусов» сделали выбор без малого 120 000 человек, что обеспечило ему первое место в рейтинге популярности (как среди иномарок, так и в целом). В 2024-м семейство откатилось на пятую строчку в общем зачете и на третью — в «зарубежном». В том году россияне перепродали 110 тысяч таких машин.