«Молодое» авто на «вторичке»: выбираем недорогую машину не старше 10 лет

Автомобили, выпущенные в конце XX века и начале XXI, уже прочно закрепились на вторичном рынке. И среди них до сих пор можно найти достойные варианты за относительно небольшие деньги. Однако стоимость подержанных машин, сошедших с конвейера в 2010-ых годах и позже может кусаться. Конечно, цена зависит от марки авто, его технического состояния и оснащения, наличия внешних повреждений и других факторов. Какие же «молодые» машины на сегодняшний день достойны внимания и вписываются ли они в бюджет до 1 млн. рублей, выяснил портал «АвтоВзгляд».

В заданной ценовой категории, на рынке авто с пробегом довольно много вариантов ТС, год выпуска которых варьируется от 2014 до 2024. Представлено более 130 марок, которые составляют свыше 30 000 предложений. Среди них Toyota, Kia, Hyundai, Ford, VW, Nissan, Mitsubishi, Mercedes-Benz, Geely, BMW, Lexus, Jeep и другие небезызвестные марки.

Например, двухлетний внедорожник Chery Tiggo 4 Pro с пробегом 50 000 км можно приобрести за 998 000 рублей. Комплектация — Action. Коробка — вариатор, который нуждается в ремонте. Автомобиль приобретался у официального дилера и принадлежит компании «Европлан».

Renault Sandero 2018 г.в. стоит 959 000 рублей. Это автомобиль с механической коробкой передач и пробегом 84 100 км. Проведена комплексная диагностика автомобиля с диагностикой интерьера, экстерьера, несущих элементов кузова и проверкой по базам на предмет залога и ограничений. Комплектация — Access. Один собственник по ПТС.

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Другой же автомобиль, Chevrolet Cruze с АКП 2017 года выпуска, продают за 910 000 рублей. Машина в идеальном техническом состоянии. Юридических запретов/ограничений нет, в ДТП не участвовала. Оснащена круиз-контролем, кондиционером, системой выбора режима движения, бортовым компьютером с голосовым управлением, камерой, подушками безопасности, защитой от угона и многим другим. Пробег — 149 700 км. При осмотре возможен торг.

За 900 000 рублей также можно взять VW Polo 2019 года выпуска с пробегом 66 000 км на МКП (комплектацией Select). Более дешевый вариант — Hyundai Solaris 2018 года с пробегом 77 000 км и стоимостью 850 000 рублей. Допускается минимальный торг. Очень экономичный аппарат на «механике». Владелец установил ГБО. Оснащена всем необходимым. В том числе есть кондиционер, бортовой компьютер, подушки безопасности, система помощи при старте в гору (HSA), электрообогрев боковых зеркал, подогрев передних сидений.

С небольшим оригинальным пробегом, 29 700 км, на продажу выставлен внедорожник Chevrolet Niva 2019 года за 749 000 рублей. У автомобиля механическая коробка передач, а комплектация — GLC. Можно найти автомобили и дешевле. Ford Focus III 2017 года выпуска с МКП и пробегом 270 000 км, к примеру, продают за 585 000 рублей. Машина технически в идеальном состоянии, но имеется небольшая вмятина на правой задней двери.

Также можно рассмотреть автомобиль Skoda Rapid 2015 года в базовой комплектации на МКП за 550 000 рублей с пробегом 105 193 км. Или же Geely Emgrand X7 того же года выпуска на механике стоимостью 510 000 рублей. Характеризуется, как надежный и комфортабельный автомобиль с вместительным салоном и багажником. Комплектация — Comfort.

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Ну и куда же без экзотики. Если вы поклонник «зеленых» авто, а на супернавороченные Zeekr или Avatrденег нет, то присмотритесь к подержанным электрокарам. Например, хороший вариантом может статьBMW i3 60Ah 2014 года выпуска за 890 000 рублей.

Пробег — 205 000 км, коробка — «автомат». Это электромобиль с батарейкой на 22 кВт/ч. Порт зарядки заменен владельцем на европейский. Продается с хорошим остаточным ресурсом АКБ. В спокойном темпе проезжает 120 км.

«Электричка» продается в максимальной комплектацией. Есть даже система распознавания дорожных знаков, датчик усталости водителя, система предотвращения столкновения, антипробуксовочная система, датчик дождя, декоративная подсветка салона и т. д. Очень редкий экземпляр на вторичном рынке.

В целом, есть возможность найти варианты автомобилей 2014-2015 годов выпуска и за 400 000-450 000 рублей. Но будьте готовы к тому, что такая машина потребует приличных вложений и в ней не будет той комплектации, которая делает процесс управления более безопасным и комфортным. Если говорить об авто 2024 года выпуска, то предложения на «вторичке» тоже имеются. Правда, в большей степени это LADA в ценовом диапазоне 700 000-1 000 000 руб.