В 2024 году бизнес инвестировал в российский автопром почти 200 млрд рублей

Аналитики подсчитали, что по итогам прошлого года объем инвестпроектов в автомобильную промышленность России увеличился на 63,3%: бизнес вложил в отрасль почти 200 млрд рублей. При этом большая часть средств ушла на развитие производства автокомпонентов — 42,2%. На автомобильную технику пришлось 31,6% инвестиций, а на прицепы и полуприцепы — 20%.

Если быть точнее, то как сообщают «Известия» со ссылкой на специалистов электронной торговой площадки «ТендерПро», бизнес инвестировал в автомобильную индустрию страны 192,6 млрд рублей. Большинство проектов (63,4%) связано с расширением и диверсификацией существующего бизнеса. Остальные (36,4%) — с повышением производительности.

Как объясняют эксперты, инвесторов стимулировали санкционные сложности с поставками автомобилей и комплектующих. И на фоне роста цен на автозапчасти самым привлекательным для бизнеса стал именно этот сегмент. Компании вкладываются как в изготовление расходников, так и в сложные элементы: трансмиссии, коробки передач, детали двигателей и тормозных систем.

Лидером по инвестициям ожидаемо стал Приволжский федеральный округ, родина советских автогигантов. На долю региона приходится почти четверть от всех вложенных средств (24,7%). За ним следуют Центральный (18,2%) и Северо-Западный (13,3%) федеральный округа.