Опасные подделки: комтранс несет огромные убытки

Самые различные исследования фиксируют высокий уровень контрафакта на рынке коммерческого транспорта, утверждает руководитель отдела запасных частей «ААА Траксервис» Андрей Новожилов. По итогам 2024 года около 37% сервисных станций, специализирующихся на ремонте-обслуживании коммерческой техники, сообщили о случаях выявления поддельных запчастей в процессе работ.
Чаще всего это моторные масла и другие технические жидкости, а также фильтры, тормозные колодки и ремни ГРМ. В нынешнем году тенденция сохраняется, причем на фоне экономической нестабильности растет спрос на более дешевые аналоги. Последствия использования таких деталей могут быть критическими для безопасности перевозок, предупреждает эксперт.
Основными точками «встречи» с контрафактом, по замечанию эксперта, остаются магазины автозапчастей и интернет-магазины с пунктами выдачи. Доля подделок на маркетплейсах по итогам 2024 года составила 43,1%. Эти онлайн-площадки в нынешнем году остаются основным каналом распространения подделок, вынуждая транспортные компании и владельцев коммерческого автопарка проявлять особую бдительность при выборе поставщика.
В свою очередь, производители запчастей для комтранса стремятся защитить свою продукцию с помощью специальных технологий, а также консультируют государственные структуры в вопросах ужесточения контроля рынка автокомпонентов.
Как указывает Новожилов, практически на всех оригинальных деталях сейчас присутствуют несколько элементов защиты: фирменные голограммы, сложная полиграфия упаковки, гравировка серийных номеров, особые маркировки и т.д. Многие компании внедряют QR-коды или штрих-коды на упаковке, которые можно отсканировать для проверки подлинности детали через официальный сайт или приложение.
Некоторые бренды разрабатывают онлайн-платформы не только для проверки, но и для регистрации запчастей: при покупке оригинала покупатель или сервис вводит код детали на сайте производителя, подтверждая ее подлинность и активируя гарантию. Если код не пробивается в системе — это означает, что перед вами подделка.
Тем не менее, выявить «левак» становится все сложнее, предупреждает руководитель отдела запчастей «ААА Траксервис». Производители контрафакта совершенствуют свои технологии, стараясь полностью копировать заводскую упаковку и маркировку. Внешне такие товары практически неотличимы от оригинала, имеют голограммы и фирменные канистры.
— В некоторых случаях цена на поддельную деталь устанавливается лишь незначительно ниже оригинала, чтобы не насторожить покупателя. Таким образом, ни внешний вид упаковки, ни адекватная цена сами по себе не гарантируют подлинность, — сетует эксперт.
Во избежание приобретения подделок, Новожилов рекомендует владельцам коммерческого транспорта покупать запчасти только у официальных дилеров и проверенных поставщиков, внимательно осматривать упаковку и маркировку, проверять серийные номера через официальные сервисы производителей.
При малейших сомнениях лучше отказаться от установки детали: такая экономия, даже если она не обернется серьезной аварией, не компенсирует неизбежный в дальнейшем долгий простой техники и резкий рост эксплуатационных расходов.