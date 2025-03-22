Опасные подделки: комтранс несет огромные убытки

Участники рынка комтранса столкнулись с резким ростом доли поддельных запчастей, которые невероятно сложно отличить от оригинальных. На маркетплейсах уже 43% деталей — контрафракт, пожаловался представитель отрасли порталу «АвтоВзгляд».

Самые различные исследования фиксируют высокий уровень контрафакта на рынке коммерческого транспорта, утверждает руководитель отдела запасных частей «ААА Траксервис» Андрей Новожилов. По итогам 2024 года около 37% сервисных станций, специализирующихся на ремонте-обслуживании коммерческой техники, сообщили о случаях выявления поддельных запчастей в процессе работ.

Чаще всего это моторные масла и другие технические жидкости, а также фильтры, тормозные колодки и ремни ГРМ. В нынешнем году тенденция сохраняется, причем на фоне экономической нестабильности растет спрос на более дешевые аналоги. Последствия использования таких деталей могут быть критическими для безопасности перевозок, предупреждает эксперт.

Основными точками «встречи» с контрафактом, по замечанию эксперта, остаются магазины автозапчастей и интернет-магазины с пунктами выдачи. Доля подделок на маркетплейсах по итогам 2024 года составила 43,1%. Эти онлайн-площадки в нынешнем году остаются основным каналом распространения подделок, вынуждая транспортные компании и владельцев коммерческого автопарка проявлять особую бдительность при выборе поставщика.

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В свою очередь, производители запчастей для комтранса стремятся защитить свою продукцию с помощью специальных технологий, а также консультируют государственные структуры в вопросах ужесточения контроля рынка автокомпонентов.

Как указывает Новожилов, практически на всех оригинальных деталях сейчас присутствуют несколько элементов защиты: фирменные голограммы, сложная полиграфия упаковки, гравировка серийных номеров, особые маркировки и т.д. Многие компании внедряют QR-коды или штрих-коды на упаковке, которые можно отсканировать для проверки подлинности детали через официальный сайт или приложение.

Некоторые бренды разрабатывают онлайн-платформы не только для проверки, но и для регистрации запчастей: при покупке оригинала покупатель или сервис вводит код детали на сайте производителя, подтверждая ее подлинность и активируя гарантию. Если код не пробивается в системе — это означает, что перед вами подделка.

Тем не менее, выявить «левак» становится все сложнее, предупреждает руководитель отдела запчастей «ААА Траксервис». Производители контрафакта совершенствуют свои технологии, стараясь полностью копировать заводскую упаковку и маркировку. Внешне такие товары практически неотличимы от оригинала, имеют голограммы и фирменные канистры.

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— В некоторых случаях цена на поддельную деталь устанавливается лишь незначительно ниже оригинала, чтобы не насторожить покупателя. Таким образом, ни внешний вид упаковки, ни адекватная цена сами по себе не гарантируют подлинность, — сетует эксперт.

Во избежание приобретения подделок, Новожилов рекомендует владельцам коммерческого транспорта покупать запчасти только у официальных дилеров и проверенных поставщиков, внимательно осматривать упаковку и маркировку, проверять серийные номера через официальные сервисы производителей.

При малейших сомнениях лучше отказаться от установки детали: такая экономия, даже если она не обернется серьезной аварией, не компенсирует неизбежный в дальнейшем долгий простой техники и резкий рост эксплуатационных расходов.