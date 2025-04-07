УАЗы поставили на кубинский конвейер

На Кубе стартовало производство российских УАЗов. На первом этапе остров Свободы планирует ежегодно выпускать до 500 таких автомобилей. Речь идет о первой сборочной площадке моделей Ульяновского автозавода на другом континенте.

Проект воплотили в жизнь дистрибьютор УАЗа «Эхо Экспорт» и кубинский завод EISA. В первую очередь на предприятии решили наладить выпуск УАЗ «Патриот» и «Пикап», которым провели адаптацию под местные дороги и климат. Пока процесс организован в виде крупноузловой сборки машинокомплектов, поставляемых из Ульяновска.

Завод на Кубе должен выйти на проектную мощность в начале осени. Максимальный объем производства составит 1500 машин за 12 месяцев. В будущем линейку российских моделей планируют расширить, добавив в нее УАЗ «Профи». На островном предприятии реализована не только сборка машин, но и система обслуживания и снабжения запчастями.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что УАЗ «Патриот» и «Пикап» получили обновленный мультимедийный комплекс.