502

Гробовщики: ЕС продолжает рыть могилу своему автопрому

К чему приведет альтернативная гениальность европейских чиновников

На официальном сайте Еврокомиссии опубликован долгожданный план спасения автопрома. И теперь можно смело утверждать, что он не принесет ожидаемых результатов. Во главу угла опять поставлены электромобили несмотря на то, что именно их производство и привело к упадку отрасли. Портал «АвтоВгляд» уже не удивляется альтернативной гениальности европейских чиновников.

Поделиться
Автор
Ефим Розкин

Изображение Гробовщики: ЕС продолжает рыть могилу своему автопрому

Кто бы мог подумать? Оказывается, автомобильная промышленность является жизненно важным сектором экономики Европы, обеспечивая 13 млн рабочих мест и 7% ВВП. Неужто недреманное око Еврокомиссии разглядело, наконец, проблему? Как бы не так. За констатацией сего очевидного факта последовали до боли знакомые мантры, в течение последнего десятилетия просто навязшие в зубах.

ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО

В январе 2025 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала так называемый Стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности, к которому были привлечены, по ее словам, представители как отрасли, так и гражданского общества. Конь и трепетная лань в одной упряжке должны были найти взаимоприемлемое решение.

Что конкретно обсуждалось в процессе этого диалога — вопрос темный. Но в результате на свет появился План действий, призванный поднять на недосягаемый уровень европейский автопром, создать новые рабочие места и защитить окружающую среду. В общем, была задекларирована бескомпромиссная борьба за все хорошее против всего плохого. Какими же конкретными действиями собирается евробюрократия добиться выполнения поставленных нетривиальных задач?

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

Ну, во-первых, инновациями и цифровизацией. Не надо пугаться — под расплывчатой формулировкой подразумевается всего-навсего интенсификация разработки подключенных и автономных транспортных средств. Комиссия предполагает инвестировать в это дело порядка 1 млрд евро к 2027 году совместно с частными партнерами.

Далее птенцы гнезда Урсулова призвали все страны ЕС приложить максимум усилий к тому, чтобы автопарки компаний стали более экологичными. И, наконец, предложили внести поправки в Регламент стандартов CO2, чтобы производители могли достичь целевых результатов по электромобилизации, усреднив свои показатели за трехлетний период (2025-2027 гг.), с возможностью компенсировать провалы в одном году за счет превышения показателей в другом. Вряд ли стоит говорить, что все это — безответственный треп, вполне достойный управленца-гинеколога.

БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ БОЛТОВНЯ

На вышеперечисленных прорывных идеях Еврокомиссия не успокоилась. Она собралась принять самые решительные меры по повышению спроса на европейские электромобили. Тут предложено следующее.

Во-первых, нужно активнее стимулировать людей к переходу на авто с нулевым уровнем выбросов. Во-вторых, ускорить развертывание сети зарядных станций. В-третьих, укрепить доверия потребителей к электротранспорту, обеспечив быстрый и качественный ремонт АКБ. В-четвертых, всемерно поощрять лизинг новых и подержанных электрокаров.

Фото globallookpress.com
Фото globallookpress.com

И, наконец, в-пятых — Европе нужна самодостаточная цепочка поставок сырья и конкурентоспособное по стоимости производство аккумуляторов. Для достижения этого Еврокомиссия поддержит аккумуляторную промышленность и укрепит европейское производство, выделив на эти благие цели 1,8 млрд евро.

Вот такой болтовней евробюрократы пытаются прикрыть свою абсолютную никчемность. Впрочем, нам глубоко плевать, что европейский автопром, погибающий в результате безумного насаждения культа электромобилей, пытаются вылечить еще более безумным его насаждением.

Да и Китай тихонько посмеивается, незамысловато подкалывая европейцев. Тут прошла информация, что Поднебесная собирается запустить массовое производство летающих автомобилей. Как тебе это, Урсула фон дер Ляйен?

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует