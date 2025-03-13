Гробовщики: ЕС продолжает рыть могилу своему автопрому

На официальном сайте Еврокомиссии опубликован долгожданный план спасения автопрома. И теперь можно смело утверждать, что он не принесет ожидаемых результатов. Во главу угла опять поставлены электромобили несмотря на то, что именно их производство и привело к упадку отрасли. Портал «АвтоВгляд» уже не удивляется альтернативной гениальности европейских чиновников.

Кто бы мог подумать? Оказывается, автомобильная промышленность является жизненно важным сектором экономики Европы, обеспечивая 13 млн рабочих мест и 7% ВВП. Неужто недреманное око Еврокомиссии разглядело, наконец, проблему? Как бы не так. За констатацией сего очевидного факта последовали до боли знакомые мантры, в течение последнего десятилетия просто навязшие в зубах.

ЗА ВСЕ ХОРОШЕЕ ПРОТИВ ВСЕГО ПЛОХОГО

В январе 2025 года председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен инициировала так называемый Стратегический диалог о будущем автомобильной промышленности, к которому были привлечены, по ее словам, представители как отрасли, так и гражданского общества. Конь и трепетная лань в одной упряжке должны были найти взаимоприемлемое решение.

Что конкретно обсуждалось в процессе этого диалога — вопрос темный. Но в результате на свет появился План действий, призванный поднять на недосягаемый уровень европейский автопром, создать новые рабочие места и защитить окружающую среду. В общем, была задекларирована бескомпромиссная борьба за все хорошее против всего плохого. Какими же конкретными действиями собирается евробюрократия добиться выполнения поставленных нетривиальных задач?

Фото globallookpress.com

Ну, во-первых, инновациями и цифровизацией. Не надо пугаться — под расплывчатой формулировкой подразумевается всего-навсего интенсификация разработки подключенных и автономных транспортных средств. Комиссия предполагает инвестировать в это дело порядка 1 млрд евро к 2027 году совместно с частными партнерами.

Далее птенцы гнезда Урсулова призвали все страны ЕС приложить максимум усилий к тому, чтобы автопарки компаний стали более экологичными. И, наконец, предложили внести поправки в Регламент стандартов CO2, чтобы производители могли достичь целевых результатов по электромобилизации, усреднив свои показатели за трехлетний период (2025-2027 гг.), с возможностью компенсировать провалы в одном году за счет превышения показателей в другом. Вряд ли стоит говорить, что все это — безответственный треп, вполне достойный управленца-гинеколога.

БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ БОЛТОВНЯ

На вышеперечисленных прорывных идеях Еврокомиссия не успокоилась. Она собралась принять самые решительные меры по повышению спроса на европейские электромобили. Тут предложено следующее.

Во-первых, нужно активнее стимулировать людей к переходу на авто с нулевым уровнем выбросов. Во-вторых, ускорить развертывание сети зарядных станций. В-третьих, укрепить доверия потребителей к электротранспорту, обеспечив быстрый и качественный ремонт АКБ. В-четвертых, всемерно поощрять лизинг новых и подержанных электрокаров.

Фото globallookpress.com

И, наконец, в-пятых — Европе нужна самодостаточная цепочка поставок сырья и конкурентоспособное по стоимости производство аккумуляторов. Для достижения этого Еврокомиссия поддержит аккумуляторную промышленность и укрепит европейское производство, выделив на эти благие цели 1,8 млрд евро.

Вот такой болтовней евробюрократы пытаются прикрыть свою абсолютную никчемность. Впрочем, нам глубоко плевать, что европейский автопром, погибающий в результате безумного насаждения культа электромобилей, пытаются вылечить еще более безумным его насаждением.

Да и Китай тихонько посмеивается, незамысловато подкалывая европейцев. Тут прошла информация, что Поднебесная собирается запустить массовое производство летающих автомобилей. Как тебе это, Урсула фон дер Ляйен?