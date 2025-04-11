Этапы проектирования кроссовера Belgee EX50 показали в Сети

Различные стадии постройки прототипа Belgee EX50 показала белорусская инжиниринговая фирма Unimo на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Электрическая версия паркетника в передней части должна получить новый бампер и «глухую» панель, которая вызывает ассоциации с грилем. Корма, скорее всего, будет такой же, как у бензиновой одноименной машины.
Ожидается, что EX50 получит синхронный электрический двигатель, установленный на передней оси. Силовой агрегат должен выдавать 109 л.с., к нему приложат батарею емкостью 65 кВт*ч. В результате запас хода паркетника может превысить 400 км.
На конвейер электрифицированный Belgee EX50 собираются поставить в начале следующего года.
Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что завод «Белджи» собрал партию опытных образцов EX50.