Этапы проектирования кроссовера Belgee EX50 показали в Сети

Новый белорусский электрический кроссовер Belgee EX50 создают при участии местной Национальной академии наук (НАН). Одной из главных «фишек» новинки считается уникальный дизайн.

Различные стадии постройки прототипа Belgee EX50 показала белорусская инжиниринговая фирма Unimo на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Электрическая версия паркетника в передней части должна получить новый бампер и «глухую» панель, которая вызывает ассоциации с грилем. Корма, скорее всего, будет такой же, как у бензиновой одноименной машины.

Ожидается, что EX50 получит синхронный электрический двигатель, установленный на передней оси. Силовой агрегат должен выдавать 109 л.с., к нему приложат батарею емкостью 65 кВт*ч. В результате запас хода паркетника может превысить 400 км.

На конвейер электрифицированный Belgee EX50 собираются поставить в начале следующего года.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что завод «Белджи» собрал партию опытных образцов EX50.