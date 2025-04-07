В Россию идет новый автобренд из «сердца Европы»: предположения экспертов

Похоже, совсем скоро на российский авторынок выйдет еще один автомобильный бренд. Причем не китайский, а европейский — если верить тому, что написано на главной и единственной странице нового загадочного сайта. Но о какой именно марке идет речь? Своими предположениями поделились эксперты портала «АвтоВзгляд».

Сайт с интригующим URL-адресом heartofeurope.ru обнаружили в Сети наши коллеги из редакции «Китайских автомобилей». Информации на этой странице немного: тизер таинственного кроссовера (не факт, что реальный), дата премьеры (14 апреля) и, собственно, анонс с таймером — «Автомобильный бренд из сердца Европы». Вот же загадка!

Для начала мы провели небольшое «IT-расследование» и выяснили, что портал зарегистрирован на физическое лицо на месяц — с 21 марта. Разработчик сайта — компания, не связанная напрямую с каким-либо автомобильным брендом. А все заготовки под другие страницы абсолютно пустые. То есть с задачей не оставить никаких следов и шансов докопаться до истины исполнители справились блестяще.

Как бы то ни было, одну зацепку они все-таки оставили — «сердце Европы». Какой город или страну так называют? «Гугл» подсказывает, что чаще всего это словосочетание применяют, когда говорят о Праге или Чехии в целом. А много ли мы знаем автомобильных брендов из этой республики? Неужели Skoda возвращается? Крайне маловероятно, учитывая текущую геополитическую ситуацию: европейцы если и вернутся, то самыми последними.

Скриншот: heartofeurope.ru

Но что же это тогда за бренд, если не Skoda? И стоит ли вообще воспринимать «сердце Европы» буквально? А тизер — какой кроссовер изображен на нем? Бурно обсуждая эту тему, мы в редакции не смогли прийти к единому мнению — у каждого оно свое. А какое именно и почему, рассказываем вам.

Александр Ростарчук, главный редактор портала «АвтоВзгляд»:

Сайт, наделавший шуму в экспертном автомобильном сообществе России, больше, конечно, похож на первоапрельскую шутку. Но новость о нем, опубликованная 4-го числа, смахивает уже не на розыгрыш, а на откровенный фейк. Особенно в той его части, что касается собственно изображения грядущей «новинки рынка». Гадать на этом силуэте, а какую же марку и уж тем более модель он напоминает, все равно, что раскидывать карты Таро, чтобы узнать, когда же к нам вернутся сбежавшие автопроизводители.

Мне, например, пресловутый искусственный интеллект «подсказал», что больше всего изображение смахивает на LADA XRAY Cross, а кто-то из коллег разглядел в нем Skoda Kodiaq, хотя в последнем случае на гадальщика произвел впечатление отсыл к «сердцу Европы». То есть, повторю, если само сообщение и не фейковое, то использованное фото — точно (ну или плод работы все того же ИИ).

Фото: heartofeurope.ru

За эту версию говорит и тот факт, что уж больно грубо выписан передок автомобиля. Выпирающие острые «клыки» переднего бампера как минимум не дадут этой машине пройти краш-тест на безопасность пешеходов, что нынче, как вы понимаете, недопустимо. Иными словами, картинка не дает никакой возможности угадать автостроителя. Так что приходится опираться на логику.

Которая лично мне подсказывает, что речь идет, скорее всего, о лидере китайского автопрома — компании BYD, имеющей, как уже писал портал «АвтоВзгляд», на Старый Свет большие и даже амбициозные виды. К тому же этот «поднебесный» автопроизводитель строит крупный завод в Венгрии, которую, пусть и с некоторой натяжкой, тоже можно назвать «сердцем Европы» (а если релиз составляли китайские товарищи, то им это преувеличение простительно).

И если это так, то, абстрагировавшись от возможной фейковости новости, вполне допустимо предположить, что в означенное время мы узнаем о рождении нового европейского бренда электромобилей и гибридов. С чем, кстати сказать, соглашается и автомобильный эксперт швейцарского Университета Санкт-Галлена (HSG) Максим Полозков.

Фото: globallookpress.com

Он, в частности, напоминает, что свое венгерское производство BYD планировала запустить ближе к 2026 году, но изменила планы, решив стартовать уже во второй половине 2025-го. И в этом смысле обсуждаемый нами релиз выглядит уже вполне серьезно. При этом г-н Полозков замечает, что собственно в ЕС никаких свежих новостей о скором появлении на территории Евросоюза некоего нового автопроизводителя на данный момент нет даже в виде слухов.

Виктория Базылева, шеф-редактор портала «АвтоВзгляд»:

А я думаю, что таинственный сайт — если это, конечно, действительно не фейк — анонсирует официальный запуск в России марки Lynk & Co. «Чистокровные» европейцы к нам в ближайшие годы точно не вернутся, а вот те, что работают в тесном партнерстве с китайцами, прийти вполне могут.

Lynk & Co как раз относится к таковым: этот бренд 9 лет назад основали Volvo и Geely, а его штаб-квартира находится в Гетеборге (Швеция). Да, не «сердце Европы», но это, вероятно, всего-навсего фигура речи. Тем более что разговоры о выводе «Линка» на отечественный рынок ведутся уже давно, и не секрет, что производитель активно готовит почву. Что же касается тизерного изображения, то тут я полностью согласна с Александром: скорее всего, картинку сгенерировал ИИ, и воспринимать ее всерьез не стоит.

Фото: globallookpress.com

Евгений Васин, обозреватель портала «АвтоВзгляд»:

Моя ставка — Peugeot. Самая «толстая» из предоставленных нам подсказок — «сердце Европы», как исторически всегда называли Францию. Да и форм-фактор, честно говоря, напоминает именно дизайн «Льва». Citroёn — покруглее будет, меньше граней и прямых линий. Более того, еще с прошлого года ходили слухи, что на калужском конвейере начнут собирать кроссоверы Peugeot из китайских машинокомплектов.

Renault? Простите, но в скорое возвращение этого бренда я не верю. Долгий им предстоит путь в Россию. Попытка подобрать похожий автомобиль ничего не дала, как и бесполезное изучение доступных «внутренностей» сайта — вычищено все на твердую «пятерку». Ни одной подсказки. Стерильно!

Есть, правда, еще один вариант, который выглядит более доступным в реализации: MG, она же Morris Garages — изначально британская автомобильная марка, которая давно принадлежит китайцам и уже который раз пытается закрепиться на российском рынке. Силуэт автомобиля похож на кроссоверы MG, да и выйти китайцам в Россию сейчас намного проще, чем любому европейскому бренду. Политически проще.