АВТОВАЗ повысил уровень роботизации в цехе сварки LADA Iskra

Волжский автогигант использует новейшее оборудование для сварки, а также при зафланцовке и перекладке деталей. Конструкция необходимых для этого роботов предусматривает различный потенциал по грузоподъемности, которая варьируется от 125 до 350 кг.

Всего на предприятии задействовано более 1300 роботов

В частности, новые роботизированные комплексы на АВТОВАЗе появились в цехе сварки LADA Iskra. Это абсолютно новое производство, созданное под конкретный проект. Площадка занимает более 40 тыс. кв. м, ее мощность составляет три десятка кузовов за 60 минут. В цехе работают 112 роботов и 17 автоматических линий.

Напомним, «Искру» планируют выпускать в виде седана и двух универсалов, один из которых имеет приставку Cross. Конструкция кузова перечисленных автомобилей отличается высокой жесткостью на кручение, в Тольятти для них используют сталь повышенной прочности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что LADA Iskra получит уникальную для автомобилей марки опцию. В продажу новинка поступит ближе к лету.