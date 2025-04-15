На конвейер встала LADA Vesta с ручным управлением

LADA Vesta с ручным управлением построена на основе одноименных седанов и универсалов, оснащенных бесступенчатой коробкой передач. Под капотом установлен 106-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 л.

Новинка предназначена для водителей с нарушением функций ног

Спецверсии «Весты» получили рычаг, дублирующий функции педалей газа и тормоза. Его перемещение на себя задействует акселератор, а от себя — тормозную систему. Такая схема управления считается в нашей стране наиболее эргономичной.

Рычаг установлен слева от руля, конструкция позволила сохранить полезное пространство в салоне. При желании и возможности автомобилисты могут воспользоваться обычными педалями.

Четырехдверная LADA Vesta, получившая ручное управление, доступна в исполнении Comfort. Оно подразумевает наличие системы курсовой устойчивости, парочки «эйрбегов», обогрева наружных зеркал и кондиционера. Универсалы предлагают в комплектации Life, куда включили трехуровневый подогрев передних сидений, мультимедийный комплекс EnjoY и круиз-контроль.

Напомним, помимо «Весты», АВТОВАЗ также выпускает LADA Granta с ручным управлением.