АВТОВАЗ пока не откажется от LADA Granta в пользу новой Iskra

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов сообщил, что компания не планирует полную замену популярной модели в ближайшее время. Он отметил, что Granta является ключевым продуктом LADA, а объемы выпуска моделей будут корректироваться в зависимости от изменений рыночного спроса.

Переход будет постепенным: возможно сокращение модификаций Granta при параллельном наращивании производства LADA Iskra. Критической отметкой был обозначен ежегодный выпуск не менее 30 тысяч единиц — показатель, который Granta пока многократно превышает. Об этом представители АВТОВАЗа сообщили в день торжественного запуска серийного производства «Искры», на котором побывал и корреспондент портала «АвтоВзгляд».

Особый интерес Granta представляет для экспортных рынков — Белорусии, Узбекистана и Казахстана, в которых она наиболее востребована. В 2024 году АВТОВАЗ произвел 229 тысяч «Грант», сохранив за ней 12,2% доли российского рынка. При этом за бюджетником сохраняется статус самого доступного нового автомобиля на российском рынке с начальной ценой от 800 тысяч рублей.