55 лет одиночества: началось серийное производство семейства LADA Iskra

Первое упоминание LADA Iskra в анналах отечественной автомобильной истории относится, напомним, к 2020 году, когда тольяттинцы запатентовали ряд названий для своих будущих моделей, среди которых фигурировала и «Искра». И вот не прошло и пяти лет, как машина пошла в серию. Случилось это событие 19 апреля 2025 года, аккурат через 55 лет после старта производства легендарной «копейки» — ВАЗ-2101. И все связанные с этим неслучайным совпадением аллюзии, реминисценции, отсылы и намеки ясны и понятны: своей новой моделью АВТОВАЗ намерен взорвать отечественный рынок, как когда-то это сделал первенец бренда. Но вот получится ли?

На этот счет есть вполне обоснованные сомнения. И дело даже не в том, что в СССР как такового авторынка-то в нынешнем его понимании не существовало, а советские люди были не только не избалованны новинками что отечественного, что мирового автостроения, но и оставались самой немоторизованной нацией в мире. Иными словами, бешеный успех «копейки» у массового потребителя был предопределен. «Искра» же начинает свою жизнь в совершенно иных реалиях.

Начнем с того, что мы, если говорить о сегменте, который она представляет, избалованы разными Kia Rio и Hyundai Solaris, Skoda Rapid и VW Polo. Что сегодня, когда автолюбители застыли в ожидании скорого — чуть ли не завтра — возвращения сбежавших из России автопроизводителей, для продаж отечественного аналога большой минус.

И если в этом разрезе говорить о вышеупомянутых корейских ТС, то они уже сейчас, обрусев и сменив названия на KRS и HS, в полный рост и производятся в России, и продаются. А то ли еще будет если учесть, что, скажем, Kia и включила в свою стратегию автопродаж в этом году наш рынок, и даже планирует реализовать у нас до конца 2025-го аж 50 000 машин. Выдержит ли такую «нагрузку» вазовская Iskra? Хотя, конечно, что KRS, что HS, чьи прайсы начинаются примерно от 2 млн руб., в ценообразовании Iskra несколько проигрывают.

Фото производителя.

К тому же не стоит забывать и про финансово-экономические условия, в которых «новорожденная» выходит в свет. В марте отечественный авторынок просел на 45,1% по сравнению с мартом-2024, а по итогам первого квартала было реализовано на 26% новых ТС меньше, чем в аналогичном периоде 2024-го.

При этом АВТОВАЗ на этом фоне хотя и выглядит «молодцом», упав в марте «только» на 33%, а по итогам квартала — «всего» на 16,8%, но тем не менее почти всем коллективом уже собирается в долгий (хотя и оплачиваемый) простой, прекращая, в частности, почти на двадцать дней выпуск Granta, а заодно снижая темпы выпуска Aura.

Заодно, кстати, в преддверии старта продаж Iskra заводчане резко сокращают число комплектаций и Granta, и Vesta, оставляя, по сути, только довольно дорогие. То есть «Искре» расчищают путь, поднимая расценки на модели, между которыми она встает, надеясь таким образом сделать новинку более выгодной в приобретении для потенциального клиента.

Благодаря всем этим мерам на АВТОВАЗе, похоже, рассчитывают, что к моменту запуска продаж «Искры», которые начнутся 20 июля, в день рождения Волжского автозавода, и скопившиеся запасы нераспроданных «Грант» и «Вест» подрассосутся, и потенциальный клиент, сравнив ценники, сделает правильный выбор. Что, впрочем, тоже не очевидно, и вот тут дело попахивает тем самым «внутренним каннибализмом» производителя.

Фото производителя.

Напомним, что реальная, а не декларируемая на сайте LADA, минимальная стоимость самой «барабанной» Granta в автосалонах начинается от 916 000 руб., а в приличных комплектациях достигает 1 219 000.

Vesta же обойдется желающим в суммы от 1 425 000 до 1 831 000 «деревянных». При этом куда более современная во всех смыслах Iskra искра будет стоить 1 300 000-1 800 000 рублей в зависимости от типа кузова — седан, универсал и кросс-универсал.

Да, в ее пользу говорит и более современная, чем у «сестер», французская платформа Renault CMF-B LS; и «офранцуженный» же внешний вид; и оформление в модном «китайском стиле» интерьера — вынесенный за пределы торпедо экран мультимедийки, например. При этом каких-то неожиданно продвинутых опций (если не считать, конечно, комплекс контроля давления в шинах) не предусмотрено.

И даже наоборот: нет запуска двигателя кнопкой, поясничного подпора у водительского сиденья и ряда других уже привычных большинству автолюбителей опций. А в «базе» рынку так и вообще предложат почти «пустышку»: 8-клапанный мотор объемом 1,6 л мощностью 90 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой МКП.

Причем из «приятностей» тут будут только две подушки безопасности, ABS, ESC и электроусилитель руля. Не густо, согласитесь, за 1 300 000, ведь даже «Гранта» в топе оснащена куда богаче, но при этом чуть дешевле. И многие, как мне кажется, выберут именно ее. Поэтому намерение производителя некоторое время продавать две относительно бюджетные модели параллельно выглядит довольно сомнительным решением.

Фото производителя.

Иными словами, продажи одной могут вполне конкретно встать. Та же «непонятка» может случиться и в конкурентной борьбе «Искры» со старшей «Вестой»: уж больно близки прайсы на более-менее вменяемые комплектации. Да к тому же Vesta и побольше, и посолиднее.

И вот это перетягивание каната тремя «сестрами» может стать для тольяттинцев неприятным сюрпризом, особенно если учесть, что общие инвестиции АВТОВАЗа в проект «LADA Iskra» составили без малого 40 млрд рублей. Достаточно сказать, что только в одну электрическую составляющую платформы, доставшейся предприятию, повторим, от Renault, было внесено более 400 изменений.

А ведь еще конкретно под модель создали, в частности, даже абсолютно новое сварочное производство с суперсовременными роботизированными комплексами: 112 роботов и 17 автоматических линий.

Площадка, как уже писал портал «АвтоВзгляд», занимает более 40 тыс. кв. м, а ее мощность составляет три десятка кузовов за 60 минут. Только вот найдут ли эти кузова достойный спрос, а не отправятся пылиться на складские площадки АВТОВАЗа?..