Ярославский вуз подключится к локализации компонентов «Москвича»

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ) начал сотрудничество с автомобильным заводом «Москвич» по части импортозамещения комплектующих. Перспективы партнерства обсуждались во время визита представителей вуза на предприятие.

Как сообщили изданию «Коммерсантъ» в университете, специалисты ЯГТУ займутся разработкой конструкторской документации для производства автокомпонентов на российских предприятиях. Особое внимание будет уделено технологическому сопровождению процесса локализации — от проектирования до внедрения в серийное производство.

На текущий момент автомобили марки «Москвич» представляют собой лицензионные версии моделей одного «восточного партнера». Новый проект позволит постепенно заменять импортные детали отечественными аналогами.

Университет уже имеет опыт подобных разработок для машиностроительной отрасли региона. Это сотрудничество соответствует стратегии правительства по глубокой локализации автомобильного производства в России. Участие вузов в подобных проектах будет способствовать не только импортозамещению, но и подготовке квалифицированных кадров для отечественного автопрома.