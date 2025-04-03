«Конские» цены на ремонт: дряхлеющий автопарк страны разоряет автовладельцев

На днях портал «АвтоВзгляд» писал о том, что средний возраст легкового автопарка страны вплотную подобрался к отметке в 12 лет. Причем сделал это в минимально сжатые сроки. Но, как оказалось, это только начало катастрофического падения в пропасть. Так, по мнению экспертов мультибрендовой сети автосервисов Caready, уже к осени нынешнего года средний возраст легковушки в стране превысит 16 лет. И это, подчеркивают специалисты, финансовый приговор владельцу такого транспортного средства.

И сразу заметим, что эксперты не сгущают тучи и не педалируют ситуацию, а просто ставят и рядовых граждан, и власти страны перед фактом: у простых людей в массе своей нет возможности приобрести новое ТС, а содержание в потребном виде имеющегося требует уже совершенно неподъемных трат. И когда разориться на ремонт дряхлого авто денег уже не хватит, дороги России захлестнет девятый вал аварийности. Впрочем, судите сами.

Итак, невозможность поменять имеющиеся «колеса» на новые заставляет автовладельцев обращаться в автосервисы за капитальным ремонтом. А чему удивляться, если сейчас на СТО выстроились очереди из авто с пробегом в 150 000-200 000 км и более.

— Мы наблюдаем системные изменения в характере обращений в автосервисы. Если раньше преобладали плановые ТО и мелкий ремонт, то сегодня все чаще речь идет о сложных, трудоемких работах, связанных с физическим износом ключевых компонентов автомобиля, что существенно меняет структуру спроса как на запчасти, так и на квалификацию персонала — комментирует ситуацию директор Caready Лев Родионов. — В итоге услуги автомастерских резко дорожают: если еще в 2022-ом году стоимость обслуживания автомобилей массового сегмента составляла в среднем 20 000-25 000 рублей, то сегодня — 50 000-55 000...

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И это, заметим, именно средние цифры. Ведь авто с гигантскими пробегами требуют замены крупных и дорогостоящих узлов: рычагов в сборе, подрамников, радиаторов и других элементов, а то и «капиталки» собственно силового агрегата.

Кроме того, если раньше в нормо-часе СТО доминировали недорогие расходные материалы — фильтры и масла, то сейчас на первый план выходят более дорогие комплектующие: тормозные диски, амортизаторы, ступичные подшипники. Не менее остра и ситуация с «кузовщиной»:

— В условиях ограниченного импорта практически прекратились поставки новых неоригинальных кузовных деталей, что привело к росту объемов кузовного ремонта на 80%, — констатирует г-н Родионов. — Бамперы, крылья, подрамники теперь не заменяются, а восстанавливаются. И все вышеперечисленное привело не только к росту цен, но и к срокам выполнения работ. Теперь все чаще машины остаются в сервисе на сутки и более. И на сегодняшний день запись на обслуживание у многих СТО расписана до конца мая, — подводит итог собеседник портала «АвтоВзгляд».

Печальная, согласитесь, в общем и целом, история. И изменить ее вектор — как минимум через снижение коэффициентов утильсбора и размера ключевой ставки ЦБ — способны только власти страны. Которым, в том числе, стоит подумать и об изменении пошлин на ввозимые ТС из Китая, раз других авто у нас, по сути, и нет. В противном случае, повторим, уже совсем скоро дороги России превратятся в кромешный аварийный ад...