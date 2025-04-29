Volvo проведет массовые сокращения сотрудников на фоне падения продаж

Компания Volvo отзывает финансовые прогнозы и готовится к сокращению штата. Кроме того, часть расходов планируют компенсировать путем повышения цен на продукцию.

Издание Bloomberg сообщает, что радикальные меры шведского автопроизводителя подразумевают сокращение затрат на 18 млрд шведских крон ($1,87 млрд). Генеральный директор компании Хакан Самуэльссон, вернувшийся в компанию в марте, назвал американские пошлины серьезным вызовом для глобального бизнеса Volvo. В рамках реструктуризации компания отозвала финансовые прогнозы на 2025 и 2026 годы, сославшись на неопределенности рынка, вызванные торговой политикой администрации Трампа.

Особое внимание будет уделено оптимизации материальных затрат (3 млрд крон) и расходов на персонал (5 млрд крон), а также сокращению инвестиционных программ (еще 10 млрд крон). Часть потерь, связанных с тарифами, будет компенсирована повышением цен для покупателей, хотя компания планирует частично взять их на себя — за счет внутренней оптимизации.

Стратегическими приоритетами станут укрепление позиций на ключевых рынках США и Китая. Volvo намерена увеличить производство на своем заводе в Америке и рассматривает возможность расширения линейки за счет гибридных моделей. Параллельно готовится запуск первой бензоэлектрической модели с увеличенным запасом хода для азиатского рынка.

Несмотря на болезненные преобразования, компания старается адаптироваться под текущие реалии. При этом построение новой модели бизнеса потребует времени, а текущие вызовы останутся актуальными и в срочной перспективе. На фоне объявленных мер акции Volvo в Стокгольме уже потеряли 11% — на фоне снижения на 31% акций с начала 2025 года.