На Шанхайский автосалон привезли гибридный кроссовер Lynk & Co 900

На стенде Lynk & Co в Шанхае главной моделью стал полноразмерный гибридный кроссовер с индексом 900. Это более продвинутая и «самостоятельная» версия, чем модель с индексом 09, унифицированная с Volvo XC90. В основе лежит платформа SPA Evo.

Как сообщает корреспондент портала «АвтоВзгляд», габариты кроссовера составляют 5240х 1999х1810 мм, а колесная база — 3160 мм. Снаружи мы нашли скрытые дверные ручки. Салон рассчитан на полдюжины посадочных мест, компоновка устроена по схеме 2+2+2. На среднем ряду установлены два отдельных кресла с собственными подлокотниками и независимыми регулировками. В целом очевидно, что кузов «девятисотого» сохранил фамильные черты других моделей бренда.

Являясь параллельным гибридом, кроссовер Lynk & Co 900 движется за счет одной из трех версий силовой установки. Первая построена на базе 1,5-литрового бензинового мотора и выдает 721 л.с.. Оставшиеся две получили двухлитровый классический ДВС, их мощность составляет 734 и 884 л.с. соответственно. Нам удалось узнать, что самая шустрая версия разгоняется до «сотни» всего за 4 секунды. Запас хода на электричестве варьируется от 220 до 280 км, конечная цифра зависит от версии тяговой батареи.

В стандартную комплектацию входит двухступенчатая ​​пневматическая подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами CDC. На крыше красуется панорамный люк, а в задней части салона имеются потолочные дефлекторы климатической установки. Для пассажиров заднего ряда в потолок вмонтирован 30-дюймовый экран с разрешением 6K, его брат-близнец украшает спереди центральную консоль. «Картинкой» можно управлять с помощью небольшого дисплея, находящегося за передним подлокотником. Помимо всего прочего, на борту имеется компактный холодильник.

Диагональ экрана цифровой приборной панели — 12,66 дюйма. По словам производителя, мультимедийная начинка «девятисотого» получила флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8295, обеспечивающий плавность и высокое качество изображения. В автомобиле предусмотрено 42 отсека для хранения различных вещей. Производители считают свой флагман чемпионом среди одноклассников по объему внутреннего пространства для головы и ног находящихся внутри людей.

В завершение остается сказать, что Lynk & Co 900 считается главным конкурентом Lixiang L9. Официально купить «девятисотый» в России пока нельзя, но разговоры о приходе бреда в нашу страну ведутся уже давно.