АВТОВАЗ возобновил производство учебных LADA Granta

Как сообщила пресс-служба компании, учебная Granta построена на базе седана в специальной комплектации и оснащается двигателем мощностью 90 л.с., агрегатированным с механической коробкой передач. Автомобиль уже прошел все необходимые испытания и сертификацию, поэтому не требует дополнительных доработок или изменений в ПТС.
По сравнению с самостоятельным переоборудованием обычного автомобиля, готовая заводская учебная версия предлагает значительную экономию, а дублирующие педали оснащены металлический приводом.
При цене в 1 079 000 рублей в авто установлен кондиционер, подушка безопасности водителя, антиблокировочная система, усилитель руля и центральный замок. На модель распространяется стандартная заводская гарантия. Новая учебная LADA Granta уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки по всей России.