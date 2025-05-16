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АВТОВАЗ возобновил производство учебных LADA Granta

Специальная версия для автошкол предлагается по цене от 1,079 млн рублей

АВТОВАЗ объявил о возобновлении выпуска и продаж учебных версий модели «Гранта», предназначенных для практических занятий в автошколах. Такие машины оснащены дублирующими педалями тормоза и сцепления, а также дополнительным зеркалом заднего вида.

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Автор
Александр Проневский

Изображение АВТОВАЗ возобновил производство учебных LADA Granta

Как сообщила пресс-служба компании, учебная Granta построена на базе седана в специальной комплектации и оснащается двигателем мощностью 90 л.с., агрегатированным с механической коробкой передач. Автомобиль уже прошел все необходимые испытания и сертификацию, поэтому не требует дополнительных доработок или изменений в ПТС.

По сравнению с самостоятельным переоборудованием обычного автомобиля, готовая заводская учебная версия предлагает значительную экономию, а дублирующие педали оснащены металлический приводом.

При цене в 1 079 000 рублей в авто установлен кондиционер, подушка безопасности водителя, антиблокировочная система, усилитель руля и центральный замок. На модель распространяется стандартная заводская гарантия. Новая учебная LADA Granta уже доступна для заказа во всех официальных дилерских центрах марки по всей России.

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