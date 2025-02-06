Карусель картинок: почему скоро сдать экзамен в ГАИ на «права» станет невозможно

В России планируется масштабная реформа экзамена «по теории» на получение водительских прав. Портал «АвтоВзгляд» изучил инсайд на эту тему и пришел к выводу, что задуманные новшества, ни много ни мало, несут прямую угрозу интересам страны.

Подготовиться к теоретическому экзамену в ГАИ на получение «прав» скоро станет практически невозможно. Именно такой вывод следует из информации, которую получил от своего компетентного источника портал «АвтоВзгляд». Хотя окончательного решения на этот счет пока нет, налицо очевидное намерение реформировать существующую систему сдачи теоретического экзамена таким образом, что это может привести к весьма негативным последствиям.

Некая рабочая группа МВД якобы обнаружила, что экзамен «по теории» принимается у соискателей на высокое звание водителя неправильно: в общей массе предлагаемых задач 157 — ошибочные. То ли вопросы там неверные, то ли ответы неподходящие. Встает вопрос: а права, выданные на основе такого экзамена миллионам граждан, правильные?

Портал «АвтоВзгляд» разобрался в проблеме и вот, что выяснилось. Есть постановление Правительства РФ, где черным по белому прописано, как нужно принимать экзамены. В нем указано, что содержание комплекта экзаменационных задач определяет МВД. Но найти приказ или какой-то другой нормативный акт на эту тему нам нигде не удалось.

Фото globallookpress.com

Кем и как они утверждены — непонятно. Неясно и то, кто будет нести ответственность, если в задачах действительно есть ошибки, и миллионы граждан сдавали и сдают «ошибочный» теоретический экзамен. Зато вот что стало ясно.

Для семи из 16 действующих категорий и подкатегорий ТС, принятых законодательно в далеком 2013-ом, по-прежнему нет никаких экзаменационных задач — ни правильных, ни ошибочных. Это трамваи, троллейбусы и все автопоезда — легковые, грузовые и автобусы с прицепами. Есть только билеты для категорий А, А1, М, В, В1 и С, С1, D, D1. Всего два комплекта по 800 вопросов. Мототранспорт и легковые машины в «одном флаконе», грузовики с автобусы — в другом.

И в большинстве своем вопросы в комплектах дублируются. Трудно поверить, но у будущих водителей городского электротранспорта теоретические знания проверяются по билетам для обычных грузовиков и автобусов. Почему кандидаты в водители трамваев должны знать, например, как обеспечить наименьший расход топлива или какова остаточная глубина рисунка протектора шин?

Ведь у трамвая нет ни шин, ни топлива. Почему водители мотоциклов должны выучить для экзамена тонкости управления легковым автомобилем? И разве нет особенностей управления автопоездами, в знании которых надо убедиться у водителей, которые завтра сядут на многотонные фуры с прицепами?

Различные эксперты утверждают, что кроме исправления неправильных задач еще планируется сделать несколько вариантов изображений на одну и ту же экзаменационную задачу — этакую «карусель картинок», а еще все их «спрятать» — то есть убрать из общего доступа, чтоб по ним нельзя было подготовиться к экзамену в ГАИ.

Фото globallookpress.com

Но откуда тогда водители электротранспорта почерпнут знания об управлении колесными транспортными средствами? Ведь их этому не учат в процессе подготовки. И сколько будет ошибок в этой многотысячной «карусели»? Увидеть ошибки при их наличии будет просто невозможно. Ведь сдающий разобраться в этом не сможет.

А полноценного общественного обсуждения, возможного в случае издания приказа МВД, не предвидится. Так что же на самом деле прячется за всем этим? Может, именно отсутствие официального документа, утвержденного МВД?

И не приведет ли такая горе-реформа к очередям на многочисленные пересдачи в экзаменационных подразделениях, невозможности априори получить водительское удостоверение и обрушению рынка профессиональных водительских кадров, которых, по данным Минтранса, сейчас остро не хватает в стране?

Если допустить подобный негативный сценарий, нетрудно догадаться, что он рискует обернуться ударом по экономическим интересам и даже обороноспособности страны. При этом коррупционная составляющая в работе Госавтоиспекции в очередной раз поднимется до небес.