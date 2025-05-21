Ижевский завод АВТОВАЗа выпустил 50-тысячный LADA Largus

На заводе LADA в Ижевске выпустили юбилейный экземпляр модели Largus. Им стал синий универсал в комплектации Comfort с двигателем мощностью в 106 л. с. Эта машина сошла с конвейера ровно через год после переноса производства «Ларгуса» в столицу Удмуртии.

Пресс-служба АВТОВАЗа напомнила, что проект переноса сборки модели из Тольятти в Ижевск завершился в мае 2024 года, став для компании масштабным логистическим и техническим вызовом. За пять месяцев было перевезено и установлено более 1200 единиц оборудования, что позволило не только сохранить, но и оптимизировать производственные процессы.

Сегодня ижевское предприятие выпускает полную линейку Largus: от пятиместных универсалов до коммерческих фургонов. Успех модели подтверждают и рыночные показатели — стабильный рост продаж и высокая ликвидность, отмеченная экспертами «Автостата».

Модель позиционируется как практичное решение для семьи и бизнеса. При этом достижение отметки в 50 тысяч машин свидетельствует для компании о востребованности модели и эффективности принятых решений по реструктуризации производства.

Добавим, что универсал LADA Largus сегодня можно приобрести по цене от 1 660 000 рублей с учетом всех возможных выгод, фургон обойдется на 10 000 дороже. Кроме того, доступна кросс-версия модели с прайсом от 1 815 000 целковых и битопливная, за которую дилеры просят от 2 225 000.