Да возгорится: как АВТОВАЗ проговорился о ценах на LADA Iskra и проблемах с КНР

И вот как ни крути, а запуск АВТОВАЗом в серийное производство модели Iskra — событие для нашей страны знаковое. Автомобилей на иностранной платформе, да еще претерпевшей серьезный апгрейд, учитывающий все нюансы отечественного автостроения и эксплуатации транспортных средств в непростых российских условиях, в новейшей истории нашенского автопрома не случалось давно. Образно говоря — последние 55 лет, именно с той поры, когда на берегах Волги стали выпускать серьезно переделанные под Россию итальянские легковушки FIAT под советской маркой «Жигули».

И именно к этому полувековому юбилею и приурочили тольяттинцы начало стопроцентной конвейерной сборки «Искры». Слишком пафосно? Возможно. Но с другой стороны — и события тех лет, и нынешнее только подчеркивают способность нашей страны принимать и справляться с любыми вызовами, как бы опасны и чреваты самыми печальными последствиями они ни были. Справлялись и — будем справляться.

Хотя, конечно, всегда боязно. Может быть, именно поэтому официальный старт массового производства Iskra назначили аккурат в канун Пасхи — от греха, так сказать, подальше. Да еще и пригласили на церемонию батюшку.

Нет, соблюдая политкорректность и учитывая многоконфессиональность РФ, священнослужитель не благословлял мероприятие, но все же (для надежности?) присутствовал. Что же, может — и правильно, может — поможет продажам новинки. Хотя, как нам кажется, тут свою «роковую» роль сыграет все же ее цена.

Слушайте Наконец заискрилось: как АВТОВАЗ запускал серийное производство LADA Iskra на Яндекс Музыке

А она, судя по тому, как отреагировал глава АВТОВАЗа Максим Соколов на глазах у автожурналистов о свежем известии о том, что одна из комплектаций седана Kaiyi Е5 уже предлагается производителем по РРЦ меньше, чем за 1 300 000 рубликов, и у Iskra прайс будет точно такой же. То есть АВТОВАЗ опять не предлагает выгоды потенциальным клиентам, а просто следует в фарватере «поднебесных» конкурентов.

Хотя, возможно, теперь наш автогигант скорректирует свою ценовую политику, и на его официальном сайте ближе к 20 июля (а именно на эту дату назначен старт продаж «Искры») появится объявление о минимальной цене новинки в, скажем, 1 150 000 «деревянных». Правда, практика подсказывает, что реально машин по такой цене не будет.

Ведь, например, «минималка» LADA Granta составляет 749 000 руб., однако дешевле 940 000 у дилера ее не купить. Ну или ждать месяцев шесть-восемь. Иными словами, «лямтриста», похоже, это и есть тот реальный прайс на, в целом, очень неплохую вазовскую машину.

Впрочем, более подробно о всех ее плюсах и минусах, а также самый подробный отчет о презентации возможного бестселлера рынка вы найдете в очередном выпуске подкаста портала «АвтоВзгляд», который опубликован здесь.