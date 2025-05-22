Строительство нового завода Haval под Тулой официально подтверждено

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор 71-го региона Дмитрий Миляев. Он сделал заявление после встречи с топ-менеджментом «Хавейла». Оказалось, что соглашение о строительстве завода по производству автокомпонентов, элементов экстерьера и интерьера, а также коробок передач было достигнуто в конце апреля. Это произошло в ходе визита делегации Тульской области в Поднебесную.

По словам Миляева, машины из линейки Haval обладают нешуточным потенциалом как для отечественного, так и для мирового авторынка. Руководство региона продолжит оказывать китайским партнерам поддержку на всех уровнях.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что первые Haval M6 калужской сборки поступили к дилерам.