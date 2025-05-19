Первые Haval M6 калужской сборки поступили к дилерам

Производство кроссоверов Haval M6 стартовало в Калужской области на бывшем заводе «ПСМА Рус» еще в середине февраля. Теперь же машины локальной сборки начали поступать в автосалоны, о чем рассказали представители дилерского сообщества.

О том, что дилерам начали отгружать кроссоверы M6 калужской сборки, сообщила «Российская газета» со ссылкой на директора «Авилон Haval» Александра Савельева.

Никаких подробностей о комплектациях и ценах он, увы, не раскрыл. Но если заглянуть на официальный сайт бренда, то можно увидеть, что автомобили 2025 года выпуска (очевидно, в этом году машины из Китая уже не импортировали, а значит, речь идет о калужских), предлагают в двух версиях (с 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «роботом») по цене от 2 179 000 и 2 299 000 рублей соответственно.

Похоже, не распродали дилеры Haval и прошлогодние запасы. У машин, сошедших с китайского конвейера в 2024-м, прайсы те же, но на эти автомобили дают скидку в размере 200 000 целковых. То есть итоговая стоимость снижена до 1 979 000 и 2 099 000 рублей.

Напомним, что Haval M6 — это компактный кроссовер, его габариты 4664x1830x1729 мм при колесной базе 2680 мм и клиренсе 170 мм. Под капотом автомобиля — 1,5-литровый мотор мощностью 143 л.с. и 202 Нм максимального крутящего момента. И если коробку передач можно выбрать, то привод предусмотрен исключительно передний.