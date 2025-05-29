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На юге Москвы построят комплекс, где будут выпускать комплектующие для авто

Проект уже прошел стадию согласования

В Царицыне появится новый производственный комплекс, включающий, помимо прочего, предприятия по выпуску автокомпонентов. Проект уже согласован Москомархитектурой, что подтвердила ее глава Юлиана Княжевская.

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Автор
Александр Проневский

Изображение На юге Москвы построят комплекс, где будут выпускать комплектующие для авто

Общая площадь нового комплекса составит примерно 64 тысяч м². Из них 46 тысяч реконструированных помещений и 18 тысяч — построенных с нуля. На его территории появятся предприятия научно-производственной деятельности, выпуска компонентов для автомобилестроения и легкой промышленности, офисы, а также инфраструктура для обслуживания автотранспорта.

Размещение комплекса рядом с важными транспортными артериями, как ожидается, улучшит логистику и поможет сократить расходы. Помимо этого, он способствует созданию сотен новых рабочих мест.

Каких-либо подробностей о проекте пока нет. В частности, неизвестно, какие именно комплектующие будут выпускать в новом комплексе. Да и сроки его введения в эксплуатацию тоже пока не раскрываются.

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