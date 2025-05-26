Продам кузов с документами: новая отечественная автореальность и утильсбор

Чем больше запретов — тем больше азарт по их преодолению, это известно. Поэтому возможности избавления от многочисленных «кандалов», что сегодня в обязательном порядке ждут страждущего новых колес, активно обсуждаются в целях поиска законных путей обхода. И, что удивительно, находятся же ответы на каждый новый вздох законотворцев, которые и не нарушают установленные правила, и сэкономить позволяют. А экономия — это для нас святое. Еще один фантастический тому пример — на портале «АвтоВзгляд».

Резкий рост утилизационного сбора, вкупе со ставкой рефинансирования сделали покупку импортного автомобиля, мягко говоря, весьма дорогим удовольствием. И чем этот автомобиль интереснее, мощнее и круче — тем больше придется отдать своих кровных в государственный бюджет.

Естественно, подобный порядок вещей в голове никак не укладывается, да и, будем откровенны, никто особо и не укладывает: наверняка ведь найдется вариант, позволяющий и рыбку съесть, и газетку не замарать? Так появляются дикие, на первый взгляд, но весьма интересные в итоговом исполнении варианты, позволяющие получить желаемое, не заплатив при этом полной пошлины.

Nissan GT-R — сумасшедшая машина, которая и на сегодняшний день является вполне актуальной, привлекательной и очень быстрой. Тактильно быстрой, ревущей, сжигающей калории и вырабатывающей адреналин в промышленных масштабах. Найти на отечественном вторичном рынке пристойный вариант — практически невозможно: большинство экземпляров уже отработало свой ресурс — за хлебом и по грибы на них не ездили ни одного километра — а цена буквально сногсшибательная.

Фото: globallookpress.com

Прайсы на «живую» во всех смыслах машину — восьмизначные: 14-15 миллионов рублей. Тащить такую «под полную пошлину» — тоже свихнешься: почти четыре литра объема и высокая изначально стоимость сделают «налоговую таксу» неподъемной. Однако решение все же есть.

На одном из агрегаторов бесплатных объявлений продается кузов с полным комплектом документов: остов растаможенного авто, весьма пристойный, судя по фотографиям, и полностью лишенный коррозии можно приобрести за 1 500 000 руб. Видится, что продавец готов будет и поторговаться, когда увидит живые деньги. Мотор с полным набором навесного, с гарантией и с документами — от 1 500 000 рублей. Да-да, VR38DET — дорогая игрушка.

Остальные агрегаты и запчасти документов, согласно законам нашей страны, не требуют, поэтому могут быть приобретены абсолютно легально в формате машинокомплекта: на японском аукционе Nissan GT-R в почти идеальном состоянии и небольшим пробегом стоит порядка 6 000 000 рублей. Доставка — еще 500 000 рублей. Сборка — добавим еще 500 000 рублей: за такую сумму аппарат готова собрать парочка опрошенных сервисов.

Фото: globallookpress.com

Но и продажа навесного и самого двигателя на запчасти даст не менее 500 000 рублей. Итого имеем около 9 000 000 рублей за машину, которая у дилера стоит около 15 000 000. Разница — 40%. А если прямо заплатить «растаможку» и «утиль»? Тогда придется доплатить к шести указанным миллионам еще 5 570 000 рублей. Удвоить цену.

Безумный «Ниссан» выбран с целью гротеска и яркости сравнения: подобная схема работает со всеми японскими автомобилями. И «Крузаки», и «Сафари"-"Патрули», и многие другие ТС вполне актуальны в подобном исполнении. И на Дальнем Востоке по дорогам их ездит великое множество: прочитайте про «конструкторы».

И появление всех этих «распилов-надгрызов-конструкторов» связано отнюдь не с хорошей жизнью, высоким качеством и доступностью отечественного автопрома во всех его гранях. Просто люди, поездив на достойных машинах, хотят и дальше на них ездить, не более того.