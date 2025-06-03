Subaru намекнула на возрождение спорткара STI свежим тизером

На просторах интернета появилось новое тизерное изображение спорткара Subaru — того, что должен дебютировать в середине осени в рамках Japan Mobility Show. Речь идет о прототипе, который впоследствии пойдет в серию.

Сделав анонс в виде тизера, дразнящего фанатов STI и WRX, представители Subaru не стали вдаваться в подробности о будущей новинке, подогревая к ней интерес. Маски окончательно планируют сбросить во время дебюта модели в октябре.

По словам техдиректора «Субару» Тецуо Фудзинуки, прототип получит все инновации, созданные брендом. Товарная машина может стать еще более продвинутой. Кстати, подтвердилось, что идет разработка новой генерации фирменных моторов семейства Boxer. Они смогут питаться углерод-нейтральным топливом.

А пока на одном-единственном изображении можно разглядеть передний бампер спорткара с крупным сплиттером, капот с воздуховодами и расширенные колесные арки. Задняя часть размыта, поэтому сложно классифицировать конкретный тип кузова.