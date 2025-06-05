Volvo представила инновационную технологию ремней безопасности

Шведский автопроизводитель Volvo усовершенствовал классический трехточечный ремень безопасности, изобретенный в 1959 году. Обновленная версия автоматически регулирует натяжение в зависимости от антропометрических данных человека и характера столкновения.

Новая система адаптируется к параметрам пассажира и условиям аварии

Технология дебютирует в 2026 году на электрическом кроссовере EX60, сообщают представители Volvo. В дальнейшем ее функционал планируют расширять с помощью обновлений программного обеспечения.

Разработка получила 11 профилей нагрузки вместо стандартных трех. Датчики автомобиля анализируют обстоятельства аварии, положение пассажира и передают информацию механизму ремня. Это позволяет системе подбирать оптимальный уровень натяжения для минимизации травм.

Ключевое отличие от традиционных аналогов — учет индивидуальных параметров, включая рост, вес и позу человека. Например, при сильном ударе для крупного пассажира ремень затянется сильнее, чтобы предотвратить травмы головы. В менее серьезных авариях для хрупких людей натяжение будет мягче, снижая риск повреждения грудной клетки.

На данный момент Volvo не раскрывает детали о внедрении системы в другие модели. Однако в компании подчеркивают, что разработка соответствует курсу на повышение пассивной безопасности.