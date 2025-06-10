Несколько микролитражек «Ока» нашлись на свалке в США

В США обнаружили неожиданный «русский след» — несколько ржавеющих автомобилей «Ока», похороненных на свалке в Колорадо. По одной из версий, эти микролитражки оказались там после неудавшейся попытки превращения отечественных машин в экзотичные электромобили.

Есть ряд версий, как они там оказались

Фотографиями и историей заблудившихся автомобилей поделился телеграм-канал RomanAP. По словам американца, опубликовавшего фото со свалки, машины завез в страну частный продавец, рассчитывая сбыть их как «низкоскоростные транспортные средства». Однако спроса почти не было, и теперь авто ржавеют под открытым небом.

В комментариях телеграм-канала Eternal Search один из пользователей рассказал, что смог найти сайт 2002 года — тот, что, вероятно, принадлежал не особо удачливому американскому предпринимателю. На портале размещались объявления о продаже автомобилей «Ока» в Штатах.

Другие пользователи сообщали, что в 2003-2006 годах компания MIROX Corporation из Невады могла заниматься импортом машин отечественного бренда, включая их гоночные модификации. Некоторые экземпляры, возможно, использовались в соревнованиях — к примеру, на трассе Las Vegas Motor Speedway. И у этой теории есть свои подтверждения — на одной из обнаруженных микролитражек установлен каркас безопасности и нанесена надпись «Race Car».

Сейчас находка привлечет внимание разве что любителей автомобильной истории. О дальнейшей судьбе этих машин ничего не известно — скорее всего, они так и останутся на свалке.