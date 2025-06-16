Казахстан начнет выпуск китайских пикапов GWM в Алматы

В Казахстане стартует локализация производства пикапов Great Wall Motor. Соответствующее соглашение уже подписали «Астана Моторс» и китайский автопроизводитель. Договор предусматривает сборку двух пикапов на местном предприятии, специализирующемся на коммерческой технике.

Портал «Китайские автомобили» сообщил, что трехсторонний меморандум между GWM, Hyundai Trans Almaty и Haval Motor Kazakhstan заключили 13 июня в Алматы. Подписание прошло с участием руководителей GWM и структур «Астана Моторс».

Инициатива приурочена к саммиту «Центральная Азия — Китай» и направлена на углубление промышленного сотрудничества между странами. Целью проекта обозначается укрепление позиции Казахстана как регионального центра автомобилестроения.

Планируется, что производство моделей Wingle 7 и Poer начнется в конце 2025 года. Завод Hyundai Trans Almaty, входящий в группу «Астана Моторс», обладает необходимыми мощностями для реализации этого. В дальнейшем ассортимент производимой продукции также может быть расширен.