Пост принял: первый тест-драйв обновленного пикапа GWM Poer

По итогам 2024 года GWM Poer стал самым продаваемым новым пикапом в России. Но, видимо, чувствуя горячее дыхание конкурентов в спину, «грэйт волловцы» решили не просто обновить свой грузовичок, а всерьез его переосмыслить. Корреспондент портала «АвтоВзгляд» побывал на премьерном тест-драйве посвежевшей модели и остался под впечатлением — не только от количества обновок, но и от цены.

Несмотря на то, что по итогам продаж прошлого года Poer действительно стал бестселлером среди пикапов (реализовано, по данным агентства «Автостат», около 6900 единиц), ему на пятки крепко наступил другой «грузовик» из Поднебесной — JAC T9. Тот вышел на наш рынок в июне и за 7 месяцев разошелся тиражом чуть больше 6000 штук. И уж если сравнивать продажи двух лидеров более корректно (с июня по декабрь), то JAC однозначно утер GWM нос. Оно и понятно, ведь поставив две одинаковые по цене модели рядом, можно обнаружить, что JAC куда современнее и технологичнее.

Да и первые месяцы продаж этого года красноречиво говорят о том, что «великую стеночку» знатно подвинули. По данным все того же «Автостата», в январе-феврале 2025 года в стране было реализовано 3547 новых пикапов (на 5% больше, чем за аналогичный период 2024-го), из которых 618 штук пришлось именно на модель Т9. Что же касается Poer, то дилеры передали покупателям лишь 140 автомобилей. Не густо, мягко говоря. Даже прошлогодние аутсайдеры Foton Tunland и Changan Hunter Plus за два первых месяца 2025-го нашли 395 и 328 владельцев соответственно.

Впрочем, взбодрить продажи и вновь попробовать надеть на себя желтую майку лидера российский офис Great Wall Motors явно рассчитывает благодаря глубокому обновлению Poer.

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ХОРОШО ЗНАКОМОЕ НОВОЕ

Тут, пожалуй, надо пояснить, что под глубоким обновлением понимаются отнюдь не внешние изменения автомобиля, а его внутренние метаморфозы. Ибо экстерьер Poer остался без бросающихся в глаза новшеств.

Только преданные поклонники модели заметят, что решетка радиатора стала темно-серого цвета, хром на боковых «лопухах» заменили окрасом в цвет кузова, слегка изменился облик переднего бампера и противотуманок, расширители колесных арок получили небольшие корректировки, а литые диски обзавелись новым функциональным рисунком, благодаря которому улучшилось «проветривание» тормозов. В топовых версиях добавились рейлинги на крышу и лесенка, спрятанная в откидном борту кузова. В остальном же — это все тот же наш старый знакомый.

Основные же изменения случились в салоне и в подкапотном пространстве. Но давайте обо всем по порядку. Итак, как мы знаем, предыдущий Poer, ориентированный на Россию, агрегатировался 2-литровым турбодизелем мощностью 150 «кобыл», работающим в связке с 8-ступенчатым «автоматом» ZF. В обновленном же варианте покупателям доступны на выбор две силовые установки: дизельная объемом 2,4 литра мощностью 184 «лошади» и 2-литровая бензиновая, в недрах которой живет табун из 218 «скакунов». Оба мотора, как несложно догадаться по характеристикам, турбированные. АКП от ZF, которая ставилась на прежнюю версию грузовичка, подружилась с бензиновым движком. А вот свеженькие Poer в дизельном исполнении теперь комплектуются 9-ступенчатым автоматическим «коробасом» Hycet.

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ЛИТРАЖ БОЛЬШЕ, РАСХОД МЕНЬШЕ

Не станем перегружать ваш мозг техническими характеристиками типа крутящего момента и передаточных чисел, а лучше поделимся впечатлениями от езды на дизеле и на бензине. Начнем, пожалуй, с дизелька...

Данным мотором и трансмиссией оснащается внедорожник Haval H9, поэтому к надежности и долговечности этих узлов вопросов нет. По ощущениям обновленный пикап едет однозначно бодрее своей предыдущей версии. При этом, несмотря на больший литраж и мощность, расход топлива в смешанном цикле, судя по показаниям бортового компьютера, не выходит за 8 литров на сотню, в то время как прошлый Poer употреблял в аналогичных условиях эксплуатации 11 литров ДТ.

Не могу сказать, что понравилась настройка АКП. При резком нажатии на педаль газа автомобиль «задумывается» на пару секунд, прежде чем начинает ускоряться. Впрочем, в режиме Sport авто «соображает» без малейших проволочек. На сброс газа машина также реагирует с задержкой, поэтому тормозной педалью приходится пользоваться довольно часто.

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АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕЗДЫ

Совсем другое дело — бензиновый мотор. На открытие дроссельной заслонки он мгновенно откликается уверенным ускорением. Отпустил гашетку, и стрелка тахометра тут же падает вниз.

Кроме того, у бензиновой версии передачи ощутимо длиннее, чем у дизельной, отчего на малом ходу и на бездорожье автомобиль реже мечется в поисках нужной ступени. Что касательно расхода горючки, то бензиновое «пламенное сердце» куда более прожорливое: за 100 кэмэ в смешанном режиме (это езда по городу, по трассе и по внедорожному участку) Poer изволил откушать 15,3 литра.

Впрочем, учитывая тот факт, что стоимость литра дизельного топлива существенно выше того же объема Аи-95, плюс прибавьте сюда более частое и дорогое обслуживание дизелей (раз в 10 тысяч км, в то время как межсервисный интервал у «бензина» — раз в 15 тысяч), экономии не увидите абсолютно никакой. Не подумайте только, что я склоняю к покупке исключительно бензиновой версии пикапа, в конце концов, и у дизелей есть свои неоспоримые плюсы. Но если говорить о субъективных ощущениях от езды на обоих вариантах, лично мое сердце покорил именно бензиновый Poer.

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БОГАТЫЙ ВНУТРЕННИЙ МИР

Теперь же давайте с пристрастием изучим интерьер обновленного полноприводного грузовичка и уровень его напичканности всякими полезными технологиями.

Предыдущий вариант Poer внутри был не столько скучным, сколько несовременным. Садишься в машину, и чувство такое, будто ты в тачке конца девяностых. И потеря «Поэром» лидирующих позиций, как мне кажется, была вызвана именно этим, ведь пикапы от Foton, JAC или Changan, которые продавались плюс/минус за те же 3,6 млн. рублей, вполне соответствуют духу времени.

Новая же редакция пикапа от GWM не просто приблизилась к конкурентам, а даже в чем-то переплюнула их. И я сейчас не беру в расчет модную обшивку дверных карт, амбиентную подсветку салона, использование натуральной кожи в обивке сидений и вентиляцию этих самых сидений, регулировку руля не только по высоте, но и по вылету (что в редких случая встретишь даже на премиальных «китайцах»), подогрев «баранки»... Автомобиль напичкан таким количеством помощников и ассистентов, что начинаешь сомневаться, а в самом ли деле ты сидишь в «грузовике», а не в премиальном внедорожнике?!

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Ну вот судите сами: система предупреждения выхода из полосы, функция предотвращения столкновения при проезде перекрестка, камеры вкруг, система помощи при выезде задним ходом с парковки, функция умного уклонения от столкновения со встречным транспортом, не просто адаптивный, а интеллектуальный круиз-контроль с функцией движения в пробках, распознавание дорожных знаков, автоматическая система экстренного торможения при внезапном появлении пешехода или резкой остановке впереди идущего транспортного средства...

Да разве что кофе в постель этот пикап еще не научили приносить! Единственное, сделаем оговорку, что максимальный набор «плюшек» прилагается к топовой комплектации Premium. Хотя и в базовой версии Elite автомобиль «нафарширован» на порядок достойнее предыдущей редакции.

Что касается рамы, раздатки и прочего, что может потребоваться на бездорожье, то здесь не случилось никаких изменений. Оно и ни к чему, ведь проверенная годами конструкция автоматически подключаемого полного привода и жестко блокируемого заднего дифференциала доказала свою надежность и функциональность. Организаторы тест-драйва дали вдоволь помесить вязкую весеннюю грязь, и автомобили показали свою отменную лазучесть.

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ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ

Теперь о ценах. Если говорить о комплектации Elite — а она доступна только в бензиновом исполнении — то за нее в дилерских центрах попросят 3 799 000 рублей. Мы даже специально уточнили у представителей марки, мол, это как всегда цена при условии трейд-ин и кредитных программ? Но в ответ услышали безапелляционное, что это рекомендованная розничная цена и на обновленную редакцию машины никаких программ поддержки пока не предусмотрено.

Комплектация же Premium доступна как в бензиновом (за 3 999 000 рублей), так и дизельном (за 4 099 000 «деревянных») вариантах. Доплату за цвет металлик больше не берут, а что касается самой цветовой гаммы, то на выбор покупателям доступны белый, серебристый, красный, синий и черный колеры.

За счет обновления Poer опередил своих ближайших конкурентов не только по уровню оснащения, но и по цене. И в этом контексте, конечно, будет интересно посмотреть, что для потенциальных покупателей рабочих лошадок в итоге окажется важнее: уровень оснащения автомобиля современными технологиями и системами безопасности или цена.