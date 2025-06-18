АВТОВАЗ презентовал на ПМЭФ-2025 новейший кроссовер LADA Azimut

Ждали, ждали и, наконец, дождались: АВТОВАЗ представил общественности перспективный кроссовер, получивший название Azimut. Поначалу SUV будет доступен в двух модификациях, а на конвейер он встанет в 2026-м.

Главной звездой экспозиции LADA на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), где также презентовали посвежевшую Niva Travel, гоночную Iskra и «таксишную» Aura, стал, конечно, кроссовер Azimut, который прежде был известен под кодовым обозначением B+ Cross. В пресс-службе уточняют, что товарное наименование в Тольятти выбрали путем открытого конкурса — в нем приняли участие почти 50 тысяч сотрудников АВТОВАЗа.

Разработкой автомобиля занимались российские инженеры и дизайнеры: от создания концепта до отладки всех систем. Для кроссовера, построенного на базе «Весты», спроектировали почти тысячу уникальных компонентов и деталей (если быть точнее — 996), в том числе кузовные панели, световые приборы, элементы подвески и салона.

Стоит признать, что автомобиль получился довольно стильным, современным и самобытным — он симпатичен как снаружи, так и внутри. И при этом не выглядит беспомощным: неокрашенный пластиковый обвес кузова, короткие свесы и внушительный клиренс в 208 мм намекают, что Azimut не спасует на легком бездорожье.

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Что касается силовых агрегатов, то на старте покупателям предложат модификации с 1,6- и 1,8-литровым вазовскими двигателями (120 и 132 л.с. соответственно), шестиступенчатой «механикой» или вариатором. Привод — безальтернативно передний. В дальнейшем появится и более мощная версия — с турбополторашкой на 150 л.с. и классическим «автоматом». Поговаривают, что их позаимствуют у одного популярного в России китайского бренда.

Интересно, что у LADA Azimut довольно широкий перечень оснащения, включающий панорамную крышу с люком, систему кругового обзора, электрический ручной тормоз, беспроводную зарядку для смартфонов и даже возможность выбрать режим движения. Помимо прочего, будут обогревы, цифровая панель приборов со встроенной навигацией, камера заднего вида, полностью светодиодная оптика, мультимедиа с 10-дюймовым тачскрином, 6 динамиками и продвинутой программной платформой от «Сбера».

Остается лишь добавить, что пока представители LADA обозначают только сроки начала серийного производства — 2026 год. Когда «Азимут» поступит в продажу, неизвестно. Цены, естественно, тоже пока не раскрывают. Но отмечают, что стоить кроссовер будет меньше, чем «китайцы». По данным телеграм-канала Mash, стартовая цена первого в линейке «Лады» SUV составит около 2,5 млн рублей.