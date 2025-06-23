Российских автопроизводителей обяжут использовать отечественную краску

Сейчас большинство автозаводов в стране применяет иностранную краску для кузовов, и власти намерены это исправить. В ближайшее время требования к локализации автомобильного производства в России могут быть дополнены новым условием — использованием отечественных материалов.

Такое условие может появиться в требованиях к локализации

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Инициатива направлена на то, чтобы увеличить долю отечественных компонентов в автомобилях, собираемых на территории нашей страны. За счет российской краски автопроизводители смогут повысить свои баллы локализации, что особенно важно в условиях текущих экономических ограничений.

Как сообщили в Минпромторге, ведомство активно взаимодействует с российскими химическими предприятиями, чтобы обеспечить необходимый уровень качества лакокрасочных покрытий. Ключевой задачей для производителей станет достижение соответствия продукции международным стандартам, поскольку от этого зависит долговечность краски на автомобилях.

В случае успешного завершения переговоров с поставщиками в нормативные документы о локализации будут внесены соответствующие изменения. В частности, планируется скорректировать постановление №719, регулирующее критерии локализации. Это позволит засчитывать использование отечественных материалов как дополнительный фактор, влияющий на количество баллов.

Пока конкретные сроки внедрения новых требований не определены, но работа ведется в ускоренном режиме. Ожидается, что первые результаты могут быть достигнуты уже в ближайшие месяцы.