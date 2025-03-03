На вкус и цвет: как сформулировать задачу автомаляру, чтобы он сделал все, как надо

Качественная покраска автомобиля, как правило, удовольствие не из дешевых. К тому же существуют риски, что в конечном итоге клиент получит совсем не то, чего ожидал. Поэтому необходимо уделять повышенное внимание выбору автомаляра, с которым владелец транспортного средства сможет детально обсудить желаемый результат. О том, как найти специалиста и описать ему свои «хотелки», порталу «Автовзгляд» рассказал автомаляр и владелец автосервиса Александр Козловский.

В автомалярном деле на сегодняшний день очень много самоучек, поэтому важно подходить к выбору сервиса и мастера с особой ответственностью.

— Покрасочная сфера деятельности очень самобытна. Только недавно начали появляться какие-то курсы, школы. В 90% случаях мастерство, опыт, секреты передаются из уст в уста — от поколения поопытнее молодым специалистам, которые решили попробовать себя в кузовном ремесле, — рассказывает г-н Козловский.

От компетентности мастера зависит качество выполненной работы. Ведь именно знание химических тонкостей позволяет автомаляру красить машину клиента «на совесть» и не бояться, что материалы потрескаются при первом же морозе.

— У нас в стране сложный климат. Несколько лет — и новые автомобили начинают коррозировать. Чего уж ожидать от ремонта, который выполняют люди, не изучавшие профессию автомаляра. Потому что, как таковая, она не представлена в учебных заведениях. Откуда самоучке в большинстве своем, узнать про то, как работает та или иная химия? Про то, как ведет себя металл, различные его сплавы, и как все это «дружит» в купе с автокрасками и лаками? — задается вопросами наш эксперт.

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При наличии в автосервисе специального оборудования, зон ремонта, покрасочной камеры и квалифицированных сотрудников, стоимость услуги покраски может показаться неподъемной для некоторых клиентов. Во всяком случае, недовольства, связанные с ценами, точно возникают.

— Ко мне пришло понимание, что работники на хороших, грамотных СТО не зря едят свой хлеб, когда набрался практического опыта. Покраска автомобиля в хорошем сервисе все-таки стоит своих денег. Но при условии, что сервис дорожит репутацией, своим делом, и работают в нем люди, уважающие свой труд, — говорит собеседник портала «АвтоВзгляд».

При этом необходимо, чтобы мастера могли говорить с клиентами на одном языке, понимать их запросы, а в некоторых случаях, умели убедить их отказаться от покраски.

— Главное — быть честным перед заказчиком. Говорить обо всем, как есть. Честность лучше всего «оплачивается». Если видно, что автомобиль в плачевном состоянии, и ремонтировать или красить его — пускать деньги «на ветер», лучше сказать людям об этом прямо. Эта честность в дальнейшем будет оценена, и, как пример, эти же люди привезут в работу другой, более живой, экземпляр. Или порекомендуют вас, как мастера, своим знакомым, — отмечает Козловский.

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Также он подчеркивает, что у клиентов нет единых стандартов, что значит хорошая покраска, потому что каждый делает акцент на том или ином аспекте работы.

— Клиент должен обязательно пообщаться с мастером и понять из разговора, насколько человек в принципе компетентен. Уже после этого можно формулировать ТЗ. Лучше начать обсуждать покраску с получения желаемого результата. Нужно объяснить специалисту, какое качество работ вы хотите получить на выходе.

Кто-то хочет, чтобы было красиво, чтобы покрытие блестело — и ему достаточно. Кто-то будет докапываться до любой пылинки на ЛКП. Для кого-то важным будет «живучесть» сделанного ремонта. Поэтому, во избежание недопониманий, и чтобы мастер смог сориентировать вас по цене и срокам более точно, необходимо все оговаривать заранее, — советует эксперт.

В вопросе выбора мастера, которому автовладелец доверит свое ТС, Александр настоятельно рекомендует не торопиться. Лучше потратить время и изучить все предложения на рынке, посмотреть фотографии работ и почитать отзывы, нежели потратить деньги в первом попавшемся сервисе и получить неудовлетворительный результат, требующий вмешательства более опытного мастера.