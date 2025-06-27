Mercedes-AMG выпустит новую V-образную «восьмерку» к 2028 году

Как сообщает ресурс Motor1, сроки появления более продвинутой V-образной «восьмерки» озвучил глава Mercedes-AMG Михаэль Шибе. Согласно его прогнозам, мотор появится на свет не раньше конца 2027 года, либо в начале 2028-го. Издание предполагает, что силовая установка будет построена на базе уже знакомого четырехлитрового блока, который должен быть основательно переработан. Ожидается внедрение в конструкцию так называемого плоского коленвала.

Шибе отметил, что в отличие от Старого Света, в Соединенных Штатах аналогичных экологических барьеров быть не должно. Однако по мнению топ-менеджера, создавать что-либо только для одного рынка бессмысленно с учетом финансовой выгоды. В то же время, компания планирует вкладываться в традиционные технологии до той поры, пока будет спрос на классические моторы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Mercedes-AMG презентовала ультрасовременный концепт-кар GT XX.