321

Mercedes-AMG выпустит новую V-образную «восьмерку» к 2028 году

Пока неизвестно, какие автомобили получат свежий силовой агрегат

Mercedes-AMG разрабатывает свежую версию V8, ориентируясь на грядущее ужесточение европейских экологических норм. Такая предусмотрительность позволит новому силовому агрегату задержаться на рынке после конца текущего десятилетия.

Поделиться
Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Mercedes-AMG выпустит новую V-образную «восьмерку» к 2028 году

Как сообщает ресурс Motor1, сроки появления более продвинутой V-образной «восьмерки» озвучил глава Mercedes-AMG Михаэль Шибе. Согласно его прогнозам, мотор появится на свет не раньше конца 2027 года, либо в начале 2028-го. Издание предполагает, что силовая установка будет построена на базе уже знакомого четырехлитрового блока, который должен быть основательно переработан. Ожидается внедрение в конструкцию так называемого плоского коленвала.

Шибе отметил, что в отличие от Старого Света, в Соединенных Штатах аналогичных экологических барьеров быть не должно. Однако по мнению топ-менеджера, создавать что-либо только для одного рынка бессмысленно с учетом финансовой выгоды. В то же время, компания планирует вкладываться в традиционные технологии до той поры, пока будет спрос на классические моторы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Mercedes-AMG презентовала ультрасовременный концепт-кар GT XX.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует