В Германии предложили оснащать автомобили передними стоп-сигналами

Портал CarBuzz, ссылаясь на исследование специалистов из Германии, сообщил, что передние стоп-сигналы способны снизить аварийность на 17-25%, так как благодаря им действия участников движения становятся более предсказуемыми для окружающих.
Исследование проходило в Берлине с участием 102 автомобилей и 197 водителей. После первого этапа масштабы возросли до 3072 машин, еще большего количества респондентов и двух стран — также добавилась Словакия. По итогам эксперимента более 75% участников высказались в поддержку установки на авто переднего стоп-сигнала.
Эффективность системы особенно заметна, когда водитель, имеющий приоритет на перекрестке, видит передний стоп-сигнал другого автомобиля: в таких ситуациях вероятность предотвращения аварии возрастает до 26,2%. А если ДТП все же происходит, то в 39% случаев его тяжесть снижается благодаря меньшей скорости столкновения, что существенно уменьшает риск травм.
При этом передние стоп-сигналы демонстрируют более стабильную эффективность, чем электронные системы безопасности, которые не всегда успевают срабатывать в критический момент. Ученые полагают, что такое техническое решение может стать новым стандартом в автомобилестроении.