В Германии предложили оснащать автомобили передними стоп-сигналами

Установка стоп-сигналов не только в задней, но и в передней части автомобиля способна существенно сократить количество ДТП, следует из результатов исследования немецких ученых. По их словам, такая мера может оказаться эффективнее даже современных систем автоматического торможения.

Портал CarBuzz, ссылаясь на исследование специалистов из Германии, сообщил, что передние стоп-сигналы способны снизить аварийность на 17-25%, так как благодаря им действия участников движения становятся более предсказуемыми для окружающих.

Исследование проходило в Берлине с участием 102 автомобилей и 197 водителей. После первого этапа масштабы возросли до 3072 машин, еще большего количества респондентов и двух стран — также добавилась Словакия. По итогам эксперимента более 75% участников высказались в поддержку установки на авто переднего стоп-сигнала.

Эффективность системы особенно заметна, когда водитель, имеющий приоритет на перекрестке, видит передний стоп-сигнал другого автомобиля: в таких ситуациях вероятность предотвращения аварии возрастает до 26,2%. А если ДТП все же происходит, то в 39% случаев его тяжесть снижается благодаря меньшей скорости столкновения, что существенно уменьшает риск травм.

При этом передние стоп-сигналы демонстрируют более стабильную эффективность, чем электронные системы безопасности, которые не всегда успевают срабатывать в критический момент. Ученые полагают, что такое техническое решение может стать новым стандартом в автомобилестроении.