Немцы доигрались: Porsche включил стоп-сигнал для «электричек» и покидает Европу

Концерн Porsche AG, как уже писал портал «АвтоВзгляд», признал ошибкой стратегию отказа от машин с ДВС. Однако в таком случае компании придется переносить свои производственные мощности за пределы ЕС, считает доктор экономических наук Валентин Катасонов. Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», куда мог бы нацелиться именитый автостроитель.

Итак, один из ведущих европейских автоконцернов официально признал выбранную ранее стратегию перехода на электромобили ошибочной. Компания снова намерена делать акцент на производство классических машин на несгораемом топливе. Именно так следует понимать сделанное на днях заявление представителей бренда, в котором они объявили, что намерены инвестировать 800 млн евро (832 млн долларов), чтобы запустить новые модели авто с ДВС и гибриды.

Причина этого «разворота» очевидна — слабый спрос на электрокары в Европе и жесткая конкуренция на китайском рынке со стороны «чайнакаров». Аналитики Deutsche Bank оценили решение менеджмента компании как последний шанс «доказать, что они способны переломить ситуацию, прежде чем потеряют доверие долгосрочных акционеров».

Сторонним инвесторам Porsche AG с момента своего размещения на бирже в 2022-ом продала лишь около 12% акций. Остальная доля в капитале принадлежит Volkswagen AG (75%) и Porsche SE (чуть больше 12,5%) — частной структуре, также связанной с головным концерном. То есть безусловный контроль принадлежит именно «долгосрочным акционерам». Но что означает этот демарш?

Фото globallookpress.com

Неужели европейские автоконцерны решили бросить вызов «зеленой» повестке руководства ЕС, которое не отказывается от своих планов уничтожить классический автопром к 2035 году? Отрасль «обложили» гигантскими штрафами за чрезмерные выбросы, неизбежные при наращивании выпуска машин с ДВС. Автоконцерны готовы идти на жесткий конфликт с Брюсселем?

— Демарш менеджмента Porsche хотя и отражает общий настрой европейского автопрома, но выглядит, скорее, как своего рода «бунт одиночки», — считает доктор экономических наук, профессор Валентин Катасонов. — Вряд ли брюссельская бюрократия откажется от своей безумной политики, конечный итог которой — это полное подчинение Европы интересам США, в том числе в экономике. И сопротивляться этой линии сегодня европейский автопром уже не сможет. Реалистичным это было несколько лет назад. Но все зашло слишком далеко.

Дальнейшие действия Porsche пока не очень ясны. Но скорее всего, компания будет стремиться переместить основные мощности за пределы Европы. А где сейчас намечаются явные выгоды и преференции для производителей классических авто? На всевозможные субсидии и преференции можно рассчитывать в США, где есть и возможности, и политическая воля.

А с приходом в Белый дом Дональда Трампа там есть и еще и отказ от поддержки производства электрокаров. Кстати, контролирующий акционер Porsche — VW — начал движение в этом направлении еще до переизбрания «президента-бунтаря», — комментирует ситуацию собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото globallookpress.com

Эксперт не исключает, что менеджмент Porsche намерен как можно скорее перенести основные мощности в Америку, чтобы не оказаться в хвосте тех, кто также постарается переехать за океан. Иначе можно и проиграть в гонке за получение наилучших условий.

— Но дело в том, что результаты «революции» в США, которую затеял Трамп, сложно просчитать. И отчасти то, что сейчас происходит в Штатах, если честно, напоминает события в России на рубеже 80-ых и 90-ых, — рассуждает эксперт. — Хозяин Белого дома наметил столь мощные изменения в своей стране, что их последствия сейчас невозможно просчитать.

Следовательно, неизвестно, какая деловая атмосфера в США будет царить уже через несколько лет. И в этом смысле европейским автоконцернам было бы гораздо интереснее не зацикливаться на Штатах. Но в Китае резко ужесточилась конкуренция, там сейчас европейцы развиваться не могут.

И если отбросить в сторону политические предрассудки, прописанные Вашингтоном и Брюсселем, то очевидно, что автопрому из ЕС выгодно было бы локализоваться, например, в России, — резюмирует Катасонов.