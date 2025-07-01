В РФ производителей иномарок могут обязать использовать российские детали

Власти рассматривают возможность введения требований по использованию российских деталей при сборке иномарок на территории нашей страны. Соответствующую инициативу обсуждают в Минпромторге, чтобы углубить локализацию автомобильного производства.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на слова главы ведомства Антона Алиханова, новые правила могут коснуться в том числе китайских автостроителей, которые активно развивают свои проекты в России. Речь идет о включении в обязательные условия сборки ряда компонентов отечественного производства.

Ранее министерство уже анонсировало планы по расширению требований к локализации. В частности, обсуждалось использование российской краски для кузовов вместо импортных аналогов. Сейчас большинство автозаводов в стране применяет материалы иностранного происхождения, но в будущем это может измениться.

Дополнительные баллы локализации производители смогут получать за применение российских полимерных материалов. Это позволит им соответствовать ужесточающимся требованиям без значительного увеличения затрат.

Пока конкретные сроки введения возможных изменений не называются. Однако очевидно, что власти намерены и дальше прорабатывать вопрос углубления локализации в автомобильной отрасли.