Mitsubishi Grandis вернется в Европу в виде гибридного кроссовера

Спустя 13 лет после прекращения продаж минивэна Grandis компания Mitsubishi возрождает эту модель, но теперь — в формате гибридного кроссовера. Новинка создана на базе платформы Renault, хотя производитель не указывает, какой именно.

Automative News Europe опубликовал первые изображения модели, а также сообщил, что кроссовер станет гибридом. В Европе Grandis будет предлагаться с двумя вариантами силовых установок, при этом багажное отделение сможем вмещать от 434 до 1455 литров.

В базе кроссовер получит гибридную систему с 1,3-литровым турбомотором мощностью 140 л.с., работающую в паре с шестиступенчатой механической или семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Вторая версия подразумевает неподзаряжаемую систему из бензинового 1,8-литрового двигателя, тягового электромотора и стартер-генератора.

В автомобиле будет установлена литий-ионная батарея емкостью 1,4 кВт·ч, обеспечивающая работу электрокомпонентов, а система E-Save сможет автоматически поддерживать уровень заряда.

В оснащение кроссовера войдут мультимедийная система с 10,4-дюймовым тачскрином и поддержкой сервисов Google, панорамная крыша с регулируемой прозрачностью, а также датчик открывания багажника. Кроме того, предложат пакет электронных ассистентов водителя.

Производство Mitsubishi Grandis стартует в этом году на заводе Renault в Испании. Поставки на европейский рынок планируется начать до конца 2025 года.