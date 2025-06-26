Замечен в Москве: в Россию завезли новые-старые кроссоверы Mitsubishi

На МКАД был замечен невиданный ранее «зверь»: характерная решетка радиатора, выполненная в фирменном стиле Dynamic Shield и «три бриллианта» на корме томно намекают, что перед нами — Mitsubishi. Однако доселе ничего подобного на российских дорогах «запеленговано» не было: раскосые фары, лаконичный дизайн и характерные иероглифы на крышке подсказывают, что это очередное детище китайско-японского союза. А вот имя — очень даже знакомо. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Для любого взрослого отечественного автомобилиста Mitsubishi Airtrek — это Outlander первого поколения с рулем «в бардачке», который выпускался в самом начале двухтысячных. Самые же крутые знатоки скажут, что самое название «аутлендер» появилось позже, а изначально хорошо знакомый и в народе любимый кроссовер назывался именно Airtrek. Увы, но знание это успело несколько устареть.

В 2021 году японцы вместе с GAC на совместном предприятии в Китае выпустили второе поколение автомобиля, причем исключительно в «зеленом» исполнении. Компактная «электричка», идентичная технически Aion V, имеет в основе своей литий-ионную батарейку емкостью 70 кВт/часов, исключительно передний привод и 184-сильный электромотор. По циклу CLTC на одном полном заряде может проехать 520 км.

Фото портала «АвтоВзгляд»

Производился Airtrek в Гуанчжоу до сентября2023-го года, после чего был снят с производства. Как, впрочем, и весь «трехбрилиантовый» бренд в Китае, который не выдержал конкуренции и вынужден был свернуться. Кстати, производилась машина на том же самом заводе, что до недавних пор снабжал российский параллельный импорт «новыми-старыми» Mitsubishi Outlander третьей генерации, который и оставался-то на конвейерах лишь в КНР и в РФ.

И вот — первая встреча на российской дороге. Тому есть, собственно говоря, две причины. Во-первых, очень многие отечественные коллеги по проезжей части тепло относятся к понятным и приятным японским брендам. А во-вторых, Mitsubishi Airtrek II попал, в силу возраста, в любимую и самую выгодную у нас стадию — от трех до пяти лет, что дает наипривлекательнейший коэффициент при растаможке автомобиля.

Как говорят на Дальнем Востоке — стал «проходным». И тут же появился на самых открытых для эксперимента отечественных дорогах — на московских. Хотя стоит заметить: его госномера намекают, что собственник, по меньшей мере, прописан в Ставрополье.

Цены на Airtrek II начинаются с отметки в 2 млн руб., если машину привозить на заказ, и с 3,3 млн — если покупать из наличия. Забавно, что во всех объявлениях мощность двигателя составляет не заявленные заводом 184 л.с., а 224 «лошади». Для российского покупателя разница, вообще-то, принципиальна.