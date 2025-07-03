Концерн Stellantis возрождает спортивное подразделение SRT

Концерн Stellantis объявил о возобновлении работы подразделения SRT (Street and Racing Technology), сфокусированного на создании высокопроизводительных версий автомобилей. Ранее расформированное в 2021 году, оно вновь начнет выпускать спортивные модификации для ключевых брендов, включая Dodge, Chrysler, Ram и Jeep.

Портал CarScoops сообщил, что ответственным за возрождение направления станет Тим Кунискис, нынешний руководитель Ram, имеющий богатый опыт в разработке спортивных автомобилей. В настоящее время внутри компании идет активный поиск специалистов, которые займутся проектированием мощных силовых агрегатов и динамичных моделей.

Основной задачей обновленного подразделения станет не только производство дорожных версий, но и участие в американских гоночных сериях. В частности, SRT будет курировать выступления брендов в NHRA, а также поддержит возвращение Ram в NASCAR, запланированное на 2026 год.

Кроме того, концерн продолжает развивать направление V8 моторов. Под руководством Кунискиса производство легендарных Hemi уже возобновилось в линейке пикапов Ram. Теперь же акцент сместится на спортивные и гоночные автомобили.

Это решение стало частью обновленной стратегии Stellantis в Северной Америке. Ранее компания уже пересмотрела планы по выпуску новых моделей, отказавшись от исключительно электрической версии Dodge Charger и сохранив бензиновые двигатели.