Российский профит: Трамп ударил по мировым автоконцернам

Дональд Трамп выполнил, наконец, свое обещание и ввел пошлины в 25% на импорт автомобилей в США и комплектующие к ним. Это, конечно, серьезный удар по бизнес-интересам мировых автоконцернов. Портал «АвтоВзгляд» задумался, как отразится этот шаг новоизбранного президента США на российском автопроме.

Любитель красивых эпитетов школьного уровня, волею судеб занявший должность американского президента, объявил о введении пошлин в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. Он считает, что это поможет стимулировать экономический рост страны, ибо иностранные автопроизводители будут просто вынуждены открывать свои предприятия в США. По мнению американских СМИ, решение должно вступить в силу 2 апреля.

НЕОБДУМАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Мировые концерны ожидали подобного демарша давно, хотя и надеялись, что пронесет. Не пронесло. Глобальная реакция последовала незамедлительно. Акции Toyota упали на 2%, Honda — на 2,5%, Nissan — на 1,7%, Mazda — на 6%, Hyundai — на 4%, Бумаги VW подешевели на 2,4% Porsche — на 3,5%, Mercedes-Benz — на 4%, BMW — на 2,7%, Peugeot — на 5%. И это только начало.

Удивительно, что досталось и американским по происхождению компаниям: акции Stellantis (владеющий брендом Chrysler) потеряли в цене более 5%, General Motors — более 9%, Ford — около 1%. Впрочем, Трамп заявил, что «американской тройке» досталось за дело, ибо не следовало выносить свои производства в Мексику, Бразилию, Канаду и Китай, а развивать бизнес внутри США.

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Bloomberg незамедлительно возрыдало о судьбе мирового автопрома. Естественно, агентство осталось в рамках глобалистской повестки и добрые две трети статьи посвятило запугиванию читателей грядущим кризисом в производстве аккумуляторов и традиционным мантрам по поводу засилья китайских электромобилей.

Но если отбросить всю политизированную мишуру, то вывод, сделанный его аналитиками, неутешителен: «Если вам виделось будущее, в котором над мировой автомобильной промышленностью не будет доминировать Китай, можете попрощаться с этими мечтами».

Больше всех по мнению Bloomberg пострадают даже не европейцы, которым однозначно достанется на орехи, а Япония и Южная Корея: на их долю приходится треть автомобильного импорта США. Эксперты недоумевают: если Дональд хочет вернуть рабочие места в Америку, то зачем наносить основной удар по двум верным азиатским союзникам?

Южная Корея в 2023 году стала крупнейшим инвестором в новые проекты на территории США, подписав контракт на строительство новых заводов на сумму $21,5 млрд. Япония в течение десятилетий сформировала крупнейший портфель прямых инвестиций в американскую экономику с активами в $783 млрд, что составляет около 15% от общего инвестиционного объема.

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Необдуманные торговые ограничения имеют неприятную привычку возвращаться, чтобы дать пинка своим зачинщикам, иронизирует Bloomberg. Тарифы, введенные Трампом в марте 2018 года на сталь и алюминий в течение нескольких месяцев привели к потере $4,6 млрд из-за повышения затрат и налоговых потерь.

А НАМ-ТО ЧТО?

В общем, действия разгулявшегося американского президента были признаны волюнтаристскими, победителем в очередной раз признан Китай. Но все катастрофические сценарии, возникающие в умах экспертов, имеют стойкую тенденцию не сбываться.

Поэтому российским автовладельцам радоваться тому, что на Западе произошла очередная свара, нет никакого резона. И до мнимой победы Поднебесной им дела тоже нет — китайцы как дружили с Россией издали, так и продолжат это делать. Особенно в свете разворачивающихся перед ними перспектив.

Ни Toyota, ни BMW, ни Mercedes, ни даже ненавистные Volkswagen с Renault в ближайшем обозримом будущем не загнутся. Да, некоторые проблемы им обеспечены — до тех пор, пока не будет найден приемлемый компромисс для всех вовлеченных в распрю сторон. А он будет найден, и довольно скоро. Так что слухи о смерти западноевропейских производителей сильно преувеличены.

Фото портала АвтоВзгляд.

Все надежды на то, европейские и азиатские концерны, которым Трамп прищемил хвост в США, ринутся наверстывать упущенные прибыли в Россию, необоснованны.

К нам они точно не побегут, пока не получат на то разрешения от своих политиков, выраженного в формальном снятии санкций. Ну а примут ли их здесь — это уже второй вопрос, который решать придется еще очень нескоро.