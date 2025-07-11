Volkswagen закрывает один из заводов в Китае

Немецкий автогигант Volkswagen Group впервые за всю историю своего присутствия в Китае принял решение о полном закрытии одного из местных производств. Как сообщает Handelsblatt, завод в Нанкине прекратит работу уже во второй половине этого года.

Как сообщает ТАСС, речь идет о совместном предприятии Volkswagen с китайской SAIC, которое было открыто в 2008 году и достигало производственной мощности в 360 тысяч автомобилей в год. В последние годы завод работал не на полную мощность, выпуская только две модели — Volkswagen Passat и Skoda Superb.

Причиной закрытия стали логистические сложности. Этот завод находится в городской промышленной зоне, и модернизация, необходимая для перехода на электромобили, обошлась бы компании слишком дорого.

Территория и строения будут возвращены городской администрации Нанкина, а производство перенесут на предприятие в Ичжэне. Ситуация отражает глубинные изменения на китайском авторынке, где спрос на автомобили с ДВС продолжает падать, тогда как местные производители наращивают выпуск электромобилей. В прошлом году продажи Volkswagen в КНР опустились ниже 3 миллионов единиц — это худший показатель с 2012 года.