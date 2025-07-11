Volkswagen закрывает один из заводов в Китае

Как сообщает ТАСС, речь идет о совместном предприятии Volkswagen с китайской SAIC, которое было открыто в 2008 году и достигало производственной мощности в 360 тысяч автомобилей в год. В последние годы завод работал не на полную мощность, выпуская только две модели — Volkswagen Passat и Skoda Superb.
Причиной закрытия стали логистические сложности. Этот завод находится в городской промышленной зоне, и модернизация, необходимая для перехода на электромобили, обошлась бы компании слишком дорого.
Территория и строения будут возвращены городской администрации Нанкина, а производство перенесут на предприятие в Ичжэне. Ситуация отражает глубинные изменения на китайском авторынке, где спрос на автомобили с ДВС продолжает падать, тогда как местные производители наращивают выпуск электромобилей. В прошлом году продажи Volkswagen в КНР опустились ниже 3 миллионов единиц — это худший показатель с 2012 года.