Lanzante 95-59 посвятили триумфу McLaren в «24 часах Ле-Мана»

На свет появится всего 59 трехместных Lanzante 95-59, которые оцениваются в пересчете на наши деньги как минимум в 105 570 000 рублей. Монокок из карбона основательно переделан под посадочную формулу 1+2, а снаружи суперкар напоминает McLaren 720S/750S.

Все углепластиковые панели кузова Lanzante 95-59 созданы с нуля. В длину автомобиль вытянут на 4574 мм при колесной базе 2670 мм. Наддувная V-образная «восьмерка» установлена за кокпитом, руль распложен по центру. Силовой агрегат объемом 4,0 л выдает 862 л.с. и обеспечивает 880 Нм тяги, передающейся на заднюю ось. Передачи переключает 7-диапазонный «робот».

При желании в качестве опции можно докупить пакет LM30, облегчающий суперкар на два десятка килограмм. В итоге по соотношению общей массы к мощности Lanzante 95-59 превосходит McLaren P1. Новинка разработана таким образом, чтобы ее было просто обслуживать. Кроме того, конструкторы учли рентабельность.