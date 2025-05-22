Ну, за святость: мифы и реальность гаражей религиозной элиты мира

Они проповедуют скромность, но используют ли ее в жизни? Или под сутанами и рясами прячутся ключи от Cadillac, Maybach и Bentley? Портал «АвтоВзгляд» заглянул туда, куда обычно закрыты двери — в гаражи религиозной элиты мира. И обнаружил, что не все так роскошно, как любят рисовать в заголовках. А кое-где мифы разваливаются, как разбитая фара на машине далай-ламы.

Если кто и стал жертвой самых причудливых мифов о машинах, так это далай-лама XIV. В Сети гуляет сказка о том, как маленький далай-лама однажды решил сесть за руль, не справился с управлением и врезался в дерево. Пострадала, якобы, только фара.

БУДДИЙСКИЙ МИФ О ВАРЕНЬЕ И XL-7

И — внимание — юный духовный лидер буддистов, не зная, как отремонтировать фару, замазал трещину абрикосовым вареньем, которое чудесным образом сделало свет фар «просветленно-желтым».

Водитель же, обнаружив неисправность, по-тихому заменил стекло фары и предпочел промолчать, дабы наказание не коснулось технически просветившегося далай-ламу.

Фото: i.pinimg.com

А вот согласно информации порталов вроде Octagon Insurance, далай-лама владеет люксовыми автомобилями Rolls-Royce Phantom и Chrysler Crown Imperial Limousine 1956 года. Однако правда куда скучнее: ни в мемуарах, ни в официальной биографии его святейшества таких эпизодов нет.

На деле его гараж выглядит как каталог практичности и скромности: Toyota Fortuner (бронированный) — предоставлен правительством Индии для безопасного передвижения по стране; Suzuki XL-7 2.7 V6 (начала 2000-х) — неприметный рабочий «монах на колесах», на котором лама ездил по городу и окрестностям своей резиденции в Дхарамсале; Land Rover Series IIA — продан на аукционе, а деньги ушли на поддержку тибетских беженцев; VW Beetle 1960-х — его первая машина и символ буддийской скромности.

При этом в своих зарубежных визитах далай-лама действительно передвигается в Mercedes-Benz S-Class или аналогичных автомобилях, но исключительно потому, что их ему предоставляет принимающая сторона. Протокол, а не прихоть. В его личном гараже таких машин нет и никогда не было. «Я — простой буддистский монах — ни больше, ни меньше», — как всегда напоминает он.

Фото: netcarshow.com

ПАПАМОБИЛЬ СКРОМНОСТИ

В отличие от далай-ламы, покойный папа Франциск не стал героем фольклора про чудесные технические воскрешения посредством подручных средств. Ему достались мифы более пафосные: Ferrari, Lamborghini, Maybach и бронированные суперкары. А что в реальности?

В 2018 году он действительно принял в дар Lamborghini Huracan, но ровно через несколько месяцев продал его с аукциона за 715 000 евро. Средства ушли на помощь беженцам.

В повседневной жизни Франциск выбирал FIAT 500L — один из наиболее часто засветившихся автомобилей в обычной жизни покойного; Ford Focus — на нем он катался по Риму; Mercedes-Benz G-Class EV и еще несколько папамобилей — для аудиенций и торжественных выездов.

Никакого личного Maybach, никаких Ferrari в гараже понтифика не было. Все роскошные подарки он превращал в благотворительность.

Фото: globallookpress.com

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: ПРОТОКОЛЬНЫЙ ГАРАЖ

Но самые наикрутейшие мифы о личной роскоши ходят вокруг патриарха московского и всея Руси Кирилла. Любители сенсаций рисуют ему коллекцию из Maybach, Aurus, Cadillac Escalade и, конечно, легендарной «Чайки».

Портал «АвтоВзгляд: уточняет: вся эта техника — транспорт из Гаража особого назначения ФСО России. Ни одна из этих машин не принадлежит Патриарху лично.

Но по статусу ему положены Aurus Senat, Mercedes-Benz S-Class Pulman, Cadillac Escalade (пара — для кортежа и охраны), ГАЗ-13 «Чайка» 1977 года, которую патриарх использует на особо торжественных службах и мероприятиях. В РПЦ подчеркивают: «Чайка» — символ преемственности и уважения. Автомобиль достался Кириллу от митрополита ленинградского и новгородского Никодима.

Фото: mobil.dijual.co.id

ИУДЕЙСКАЯ СКРОМНОСТЬ НА BMW

Главный раввин Израиля, вопреки расхожим мифам о Rolls-Royce с гербом Давида, передвигается куда скромнее — на BMW 528i из государственного гаража Израиля. Никаких броневиков, никаких понтов. Чистая чиновничья скромность на четырех колесах.

МУФТИИ И ШЕЙХИ: ЗОЛОТО И РЕАЛЬНОСТЬ

Самая противоречивая картина — у исламской элиты. В Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре муфтии и шейхи действительно не стесняются — Maybach, Bentley, Cadillac с золотом и слоновой костью в салоне. Но в Иране, Турции и Египте лидеры духовного мира спокойно ездят на Land Cruiser, Patrol или на обычных седанах без охраны.

Так что универсальный миф о «золотом Maybach для всех» — клише, рожденное западными блогерами. Suzuki XL-7 с потертым бампером, FIAT 500L и BMW 528i куда честнее показывают, как выглядит реальная скромность в гаражах религиозной элиты мира.

А уж если где и есть золотые Maybach, то они катаются под жарким солнцем Эмиратов, а не по улицам Ватикана или Дхарамсалы. Так что в следующий раз, читая очередной заголовок о «гаражах небожителей», проверьте, нет ли там намеков на варенье.

Скорее всего — очередной фейк.