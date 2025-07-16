Lamborghini представила новый суперкар Temerario GT3

На фестивале в Гудвуде компания Lamborghini представила свой новый гоночный автомобиль Temerario GT3. Эта модель дебютирует на трассе в марте 2026 года на гонке 12 Hours of Sebring.

Как сообщает портал Carscoops, Lamborghini представила модель, которая стала первым гоночным автомобилем, полностью спроектированным и собранным на заводе в Сант-Агата-Болоньезе. Эта машина знаменует новый этап для итальянского бренда, так как его разработка с самого начала велась с расчетом на участие в автоспорте. Инженеры Lamborghini Squadra Corse и дизайнеры Centro Stile вели совместную работу над моделью, которая сочетает эстетику серийных авто люксового бренда и передовые технологии для гонок.

Кузов Temerario GT3 состоит из углеродного сплава, а аэродинамические элементы, включающие улучшенные воздухозаборники и задний диффузор, обеспечивают оптимальную прижимную силу и охлаждение. На этот автомобиль также устанавливаются облегченные окна и 18-дюймовые колеса от Ronal AG, подчеркивая ее гоночный характер. По сравнению с предшественником, Huracan GT3 Evo2, новинка получила удлиненную колесную базу, что улучшает устойчивость в поворотах.

Для соответствия требованиям автоспорта шасси из алюминиевого сплава также обладает упрощенной конструкцией меньшего веса, а гибридные элементы серийной версии исключены для соблюдения правил GT3 (гоночных стандартов). Это позволило упростить замену ключевых компонентов — таких, как передние и задние подрамники — прямо на трассе.

Силовая установка Temerario GT3 основана на 4-литровом двигателе V8 с двойным турбонаддувом, который выдает 550 л.с., что значительно меньше 907 «лошадок» серийной версии. Однако двигатель получил переработанную систему охлаждения, а также перенастроенный блок управления для максимальной отдачи в широком диапазоне оборотов.

Трансмиссия — шестиступенчатая секвентальная. Кроме того, для ускорения пит-стопов была модернизирована система заправки. Подвеска с шестипозиционными амортизаторами KW обеспечивает точную настройку под разные условия трассы.