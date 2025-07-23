Московская кинокомпания снимет сериал про АВТОВАЗ

Компания «Нью Синема Дистрибьюшн» приступает к съемкам масштабного сериала об АВТОВАЗе в Самарской области. Проект, задуманный еще в 2018 году, обещает стать эпической легендой о судьбах людей и истории крупнейшего автопроизводителя России.

Как сообщает правительство Самарской области, кинокомпания готовит многосерийный фильм, посвященный истории АВТОВАЗа, который станет отражением жизни региона и всей страны. Продюсер и руководитель «Нью Синема Дистрибьюшн» Александр Островерх-Кванчиани поделился подробностями проекта на встрече с зампредом правительства области Павлом Финком. Сериал охватит сразу несколько эпох, начиная с середины 1980-х годов и до наших дней, показывая ключевые моменты через судьбы трех поколений героев — рабочих, врачей, силовиков и чиновников. Зрители увидят, как менялись мироощущение и общество в период переломных событий в истории России.

Сценарий строится на реальных исторических фактах и прототипах героев, что делает проект особенно достоверным. Создатели сериала стремятся показать не только эволюцию автомобильной промышленности страны, но и человеческие истории, неразрывно связанные с конвейерами АВТОВАЗа. В настоящее время команда работает над пилотной серией, параллельно изучая архивы и консультируясь с экспертами. К проекту привлекают и местных жителей: кастинг начнется в сентябре, и пройти его смогут не только профессиональные актеры, но и все желающие.

По словам Павла Финка, такие проекты не только раскрывают потенциал региона, но и стимулируют экономику, туризм, создают новые рабочие места. Центр кинопроизводства Самарской области, возглавляемый Марком Буровым, помогает в организации съемок, координируя работу с заводом и подбирая специалистов. Этот сериал, по словам Бурова, может стать началом долгосрочного сотрудничества региона с киноиндустрией.