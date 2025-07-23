GAC получил разрешение на производство в России трех моделей

GAC оформил документы, позволяющие компании локализовать в России производство трех моделей. Речь идет о минивэне M8, компактном кроссовере GS3 и флагманском GS8.

Но на какой именно площадке они «пропишутся», неизвестно

Как сообщает телеграм-канал «Китайских автомобилей», Заключения об оценке типа транспортного средства (ЗОТТС), которые получили перечисленные модели, дают GAC право на выпуск и продажу машин в России по упрощенной схеме сертификации. Срок действия документов составляет один год.

Интересно, что заявку на сертификацию подал бывший завод Hyundai, ныне принадлежащий холдингу «АГР». Напомним, что сейчас на той площадке в Санкт-Петербурге выпускают автомобили отечественного бренда Solaris. Будет ли предприятие в Северной столице производить машины GAC, неизвестно. Не исключено, что в итоге китайцы «поселятся» на другом заводе.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что GAC выведет на российский рынок суббренд Aion. Подготовка к запуску этой линейки уже ведется.