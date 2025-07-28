УАЗ «Пикап» с турбодизелем и автоматической коробкой передач заметили на тестах

Снимки УАЗ «Пикап», замеченного во время тестов в Кисловодске, опубликовало сообщество RCI News в социальной сети VK. Уточняется, что автомобили, попавшие в объектив камеры, оснащены новым силовым агрегатом: двухлитровым дизельным турбомотором, развивающим 136 л.с. и 320 Нм крутящего момента), и шестиступенчатым «автоматом». Производителем двигателя, локализованного в Елабуге, является JAC, а коробки передач — китайская Minshine Auto.

Когда такие грузовички поступят в продажу? Ранее сообщалось, что обновленный «Пикап», как и внедорожник «Патриот», дебютирует в ноябре 2025-го. Именно тогда у ульяновской парочки появится дизельный двигатель с турбонаддувом и шестискоростная «механика». Что же касается двухпедальной версии, то она поступит в продажу не раньше, чем в 2026-м.

Добавим, что сейчас УАЗ «Пикап» предлагается с 2,7-литровым мотором ЗМЗ на 150 л.с. и 235 Нм. В паре с этом движком трудится пятиступенчатая МКП, привод — полный, типа Part-time. Комплектаций при этом предусмотрено две: «Base Икар» и «Base Икар» с пакетом Limited. За первую без учета скидок по спецпредложениям просят от 1 860 000 рублей, за вторую — от 2 105 000.