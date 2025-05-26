Автозаводы России: где реально крутят гайки, а где просто «делают мозги»

Российский автопром в 2025 году — как сериал со множеством сюжетных линий, недоснятых сезонов и неожиданных камео китайских героев. Заводы есть, марки вроде на слуху, но названия новых брендов иногда забываются еще до появления первой товарной партии машин. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, кто действительно запускает простаивающие конвейеры, а кто — только воздушных змеев.

Для начала о тех, кто громко заявлялся, но так и не смог выбраться к светлому будущему. Обещания были масштабные, амбиции — тоже. А на выходе — пыль в цехах или пауза на неопределенный срок. Например, производственная площадка в Шушарах — та самая, где мечтали запустить Aurus.

Проект заявили в 2024-м, но пока ситуация в подвешенном состоянии. Слухов о том, кто же в итоге обоснуется здесь — много, но вот официальных данных пока нет, дата запуска мощностей неизвестна, возможны разные сценарии. На уровне правительства тема жива, хотя и без конкретики.

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan). Концессионеры собрали на площадках завода партию Xcite, распродали с ощутимыми скидками и закрывают проект. По данным агентства «Автостат», в первом квартале 2025 года продано 1302 машины — и все. В марте собрали последние X-Cross 7 и 8: новых машинокомплектов восточный партнер поставлять не будет. Контракт не разорван, гарантия сохраняется, но на этом — финиш. Ожидается, что тут наладят сборку LADA Iskra SW Cross. Возможно, именно она вдохнет в цеха вторую жизнь, если спрос вытянет.

Фото производителя.

FAW под маркой LADA? Была идея. Собрали 170 машин — и свернули проект. Пример сиюминутного партнерства, которое не выдержало даже одного квартала. Местные специалисты до сих пор разводят руками: не тот бренд, не та модель, не тот момент, в конце концов.

Теперь о тех, кто работает, кто не сдулся, не переобулся и не растворился в «переходных периодах» и пустых прожектах. О тех, кто действительно выпускает машины, пусть даже и не без шероховатостей.

Тольятти держится. АВТОВАЗ жив, собирает, продает. Более полумиллиона машин за 2024 год — в наше время это почти подвиг.

Обновляется модельный ряд, запускается Iskra, возобновлено производство Largus, а между делом еще и логистику тольяттинцы выстраивают заново.

Не без косяков, как всегда, но с упорством. Говорят, в планах локализация новых узлов и производство современных силовых установок. Там, где другие рассуждают о будущем, АВТОВАЗ его просто создает.

Фото производителя.

УАЗ — как дедовский топор. Прост, понятен и работоспособен. Вечные «Буханки» и «Патриоты», да теперь еще и пикапы ST6. Завод не лезет в модные сегменты, не пускает пыль многомиллионными презентациями, зато стабильно делает то, что нужно стране. Да и на экспорт машины уходят: в Казахстан, Монголию, а также другие страны, где их ценят за выносливость и простоту, которой позавидуют многие технологичные кроссоверы с пафосными экранами во всю торпедо.

Haval — не просто адаптировался к России, а пустил у нас корни. Завод в Туле выдает Jolion, F7 и других представителей китайской автоэволюции. Модели живут, спрос и сервис есть, владельцы в большинстве довольны. Гарантийные обязательства в основном выполняются, поставки стабильны, а маркетинг — уже не просто реклама, но агрессивная заявка быть номером один в России.

Geely — хотя и в Белоруссии, но играет на нашем поле. Сборка на Belgee идет, машины едут, гарантия работает. Автомобилей марки на улицах все больше. «Соллерс» — как весь наш автопром в миниатюре.

Сборочные площадки — в Елабуге, Ульяновске, во Владивостоке. С производством не все прозрачно, но процесс идет. По крайней мере, заводы не стоят. Компания ищет баланс между госзаказами и свободным рынком. Пока что ставка на утилитарный и коммерческий транспорт себя оправдывает.

Фото производителя.

«Москвич» — да, китайский, по сути, но с московской пропиской. Электромобили освоили, маркетинг бодрый, сборка пытается быть полной. Завод «Москвич» уже не мем, а участник рынка. Справедливости ради — вполне живой. И хотя хейта хватает, потребитель стал менее категоричен. Главное, чтобы ехал, не ломался и был по цене доступен. А что насчет будущего?

— Одним из самых ожидаемых событий сегодня остается сборка автомобилей Tenet на заводе в Калужской области (бывшее предприятие VW), — комментирует ситуацию CEO проекта Likvi.com Александр Коротков. — Первые машины должны сойти с конвейера уже к концу второго квартала 2025 года. На начальном этапе производство организуют методом крупноузловой сборки, но параллельно будет вестись подготовка к переходу производства на полный цикл.

Также, во втором квартале состоится презентация нового автомобильного бренда Eonyx, сборка которого будет налажена на калининградском «Автоторе». На этом же заводе осенью планируют начать сборку машин преемника SsangYong — KGM...

Амбициозно, и звучит красиво. И в целом похоже, что на отечественный авторынок начинают выходить серьезные игроки, в намерениях которых — не просто продать партию четырехколесного товара, а занять у нас достойное место. А если кто-то до сих пор считает, что в России невозможно построить серьезный автопром — самое время выглянуть в окно. Машины уже едут. Колонна пока только формируется, но, похоже, впереди еще много тех, кто готов в нее встроиться.